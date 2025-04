Occidental Petroleum : remonte tester les 40,20E information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 19:52









(CercleFinance.com) - Occidental Petroleum remonte tester pour la 3ème fois une résistance située à 40,20E (9, 17 et 22 avril) et dessine un triangle ascendant (de base 35,6$).

Le franchissement des 40,2$ libèrerait un potentiel de hausse vers 43,9$ ('gap' du 3 avril) puis 44,8$ et enfin 45,3$, l'ex-support majeur des 16/12/2024 puis 9 et 13 mars 2025.





Valeurs associées OCCIDENTAL PETROLEUM 39,970 USD NYSE +2,46%