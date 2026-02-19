 Aller au contenu principal
Occidental Petroleum réduit ses pertes et sa dette
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:02

Au quatrième trimestre 2025, Occidental Petroleum a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires communs de 68 millions de dollars, soit 0,07 $ par action diluée. Elle s'est réduite sur un an : -297 MUSD, soit 0,30 USD par action diluée.

Sur cette même période, le bénéfice ajusté attribuable aux actionnaires communs ressort à 315 MUSD, soit 0,31 USD par action diluée contre 792 MUSD, soit 0,8 USD au quatrième trimestre 2024.

"La différence entre la perte nette et le bénéfice ajusté est principalement constituée de charges et de coûts de transaction liés à la vente d'OxyChem", explique le groupe pétrolier américain sur ce quatrième trimestre 2025.

Il affiche sur les trois mois de l'année 2025 un flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement de 2,7 MdsUSD contre 3,07MdsUSD un an auparavant.

Sur ce trimestre, la production totale du groupe a atteint 1 481 Mboed (milliers de barils d'équivalent pétrole par jour), dépassant le haut de la fourchette de ses prévisions. Cette performance a été portée par les régions du Bassin Permien et des Rocheuses.

Sur l'activité pétrole et gaz, le bénéfice avant impôts s'élève à 700 MUSD, en baisse par rapport au trimestre précédent en raison de la diminution des prix réalisés des matières premières.

Sur le segment Midstream et Marketing, le bénéfice ajusté avant impôts a dépassé les prévisions, atteignant 204 MUSD, grâce à l'optimisation des capacités de transport dans le Permien et à la réduction des coûts de transport de brut.

Le dividende trimestriel a été augmenté de plus de 8%, passant à 0,26 USD par action. Il a doublé au cours des quatre dernières années.

En outre, Occidental Petroleum confirme avoir réduit sa dette de 5,8 MdsUSD depuis la mi-décembre 2025 grâce à la finalisation de la vente d'OxyChem le 2 janvier dernier. La dette principale s'établit désormais à 15 MdsUSD.

Oxychem est l'ex-filiale d'Occidental Petroleum qui fabrique et commercialise des produits chimiques.

A la faveur d'un assainissement de sa structure financière après la cession d'OxyChem, la priorité du groupe reste la génération de flux de trésorerie pérennes.

