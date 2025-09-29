Occidental Petroleum progresse après un rapport sur la vente de l'unité OxyChem pour au moins 10 milliards de dollars

29 septembre - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N augmentent de 1,2 % à 48,04 $ avant le marché

** OXY négocie la vente de sa division OxyChem, une transaction qui pourrait valoriser l'unité à un minimum de 10 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times dimanche, citant deux personnes familières avec le sujet

** La cession devrait être annoncée dans les prochaines semaines, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute, a ajouté le rapport

** A la dernière clôture, les actions d'OXY ont baissé de 3,9 % depuis le début de l'année