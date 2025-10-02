 Aller au contenu principal
Occidental Petroleum chute suite à l'accord de vente de ses activités chimiques pour 9,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 octobre - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N chutent de 4,4 % à 45,66 $

** La société déclare qu'elle vendra ses activités chimiques à Berkshire Hathaway BRKa.N pour 9,7 milliards de dollars

** OXY déclare qu'elle utilisera 6,5 milliards de dollars du produit de la vente pour réduire la dette, ce qui ramènera le total de la dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'accord avec CrownRock

** La vente d'OxyChem par OXY réduira la croissance du flux de trésorerie disponible de la société dans les années à venir, car OxyChem devait être le moteur d'une bonne partie de sa croissance, indique la société de courtage Roth MKM dans une note

** La vente de l'activité chimique permet à OXY de se concentrer plus intensément sur son activité pétrolière et gazière, y compris l'accélération des opportunités non conventionnelles à terre au Texas" - CapitalOne Securities

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025

**En incluant le mouvement de la séance, les actions d'OXY ont baissé de 6,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
746 839,540 USD NYSE -0,06%
Gaz naturel
3,48 USD NYMEX +0,87%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,925 USD NYSE -5,88%
Pétrole Brent
64,50 USD Ice Europ -1,41%
Pétrole WTI
60,98 USD Ice Europ -1,29%
