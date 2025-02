Occidental Petroleum affiche une perte au quatrième trimestre 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'entreprise pétrolière et gazière américaine a signé deux accords au premier trimestre 2025 pour céder des actifs en amont à des acheteurs non divulgués pour un total combiné de 1,2 milliard de dollars.

(AOF) - Occidental Petroleum a enregistré une perte de 297 millions de dollars, soit 0,32 dollar par action diluée au quatrième trimestre 2024. A la même période il y a un an, il affichait un bénéfice de 1,03 milliard de dollars, soit 1,08 dollar par action. Les revenus sur ce trimestre s'élèvent à 6,84 milliards de dollars contre 7,53 milliards de dollars il y a un an. Le flux de trésorerie d'exploitation ressort à 3,6 milliards de dollars contre 3,23 milliards de dollars.

