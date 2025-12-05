Ocado va recevoir 350 millions de dollars de Kroger alors que son partenaire américain réduit ses entrepôts robotisés

Ocado OCDO.L a déclaré vendredi que le distributeur américain Kroger KR.N versera un paiement unique en espèces de 350 millions de dollars pour compenser le supermarché en ligne britannique et le groupe de technologie après la décision de Kroger de fermer trois entrepôts robotisés et d'arrêter les plans d'une autre installation.