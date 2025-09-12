OCADO-Les actions d'Ocado plongent de 13 % alors que le partenaire américain Kroger repense sa stratégie en matière d'entrepôts

Kroger est le partenaire le plus important d'Ocado

Kroger a lancé en juin un examen de ses opérations de commerce électronique

Analyse "site par site" du réseau automatisé

par James Davey

Les actions d'Ocado

OCDO.L , le groupe de technologie et de supermarchés en ligne, ont fortement chuté vendredi après que son partenaire américain Kroger KR.N a signalé un retrait potentiel de ses investissements dans les entrepôts automatisés.

L'action était en baisse de 13% à 1140 GMT, prolongeant les pertes de l'année dernière à 18%, après que le président du conseil d'administration et directeur général par intérim de Kroger, Ron Sargent, ait déclaré que la société menait un examen "site par site" de son réseau d'entrepôts automatisés, construit en partenariat avec Ocado.

Ces commentaires ont fait craindre que Kroger ne refroidisse ses plans d'expansion de son réseau de centres robotisés de traitement des commandes (CFC), un élément essentiel de la croissance internationale d'Ocado.

M. Sargent, qui a succédé en mars à Rodney McMullen, patron de longue date, a lancé en juin un examen stratégique des activités de commerce électronique du groupe.

Jeudi, il a déclaré aux investisseurs: "Nous examinons tous les aspects de notre activité afin d'améliorer l'efficacité, y compris une analyse complète, site par site, de notre réseau de distribution automatisé Kroger."

"Nous examinons attentivement certaines de nos installations automatisées", a-t-il ajouté.

M. Sargent a également souligné l'importance de la livraison des produits de commerce électronique à partir des magasins.

Ocado a conclu un accord avec Kroger en 2018 pour aider le distributeur américain à intensifier ses activités de livraison grâce à la construction d'entrepôts robotisés, ou CFC, comme Ocado les appelle.

L'accord initial prévoyait que Kroger identifie 20 sites américains pour construire des entrepôts, ce qui faisait du groupe le partenaire le plus important d'Ocado.

Toutefois, à ce jour, seuls huit sites ont été mis en service, et deux autres, situés dans les villes de Charlotte et Phoenix, ne devraient pas ouvrir avant le début de l'exercice 2025-26 d'Ocado, qui commence en décembre.

"Les analystes de Barclays ont déclaré à propos des commentaires de M. Sargent que le ton sur l'investissement dans les CFC était prudent et que l'accent semblait être mis davantage sur l'utilisation de l'empreinte des magasins existants.

Un porte-parole d'Ocado a déclaré que Kroger avait souligné dans ses résultats du deuxième trimestre jeudi les tendances positives de la croissance et de la rentabilité du commerce électronique.

"Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Kroger pour poursuivre dans cette voie et nous avons réalisé des progrès positifs grâce à la mise en œuvre de notre nouvelle technologie et au travail de nos équipes chargées de la réussite des partenaires", a ajouté le porte-parole.

Kroger a déclaré qu'il prévoyait de faire le point sur son évaluation au cours du troisième trimestre.

En juillet, le directeur général d'Ocado, Tim Steiner, a déclaré à Reuters qu'il était convaincu que Kroger développerait ses activités de commerce électronique sous la direction de M. Sargent.

Il a déclaré que les États-Unis restaient "une énorme opportunité en cours" pour Ocado.

Mais il a refusé de dire si l'élément d'exclusivité de son accord avec Kroger, qui est conditionné à la croissance, serait annulé plus tard dans l'année.