Ocado bondit à Londres, chiffre d'affaires en hausse et perte réduite

La société britannique de distribution alimentaire en ligne Ocado bondissait mardi à la Bourse de Londres, après avoir annoncé un chiffre d'affaires en hausse et une perte réduite pour le premier semestre de son exercice décalé.

( AFP / PAUL ELLIS )

Le titre était en hausse de 11,93% à 381 pence mardi vers 08H10 GMT, après s'être envolé de quelque 20% dans les premiers échanges. Mais cette hausse ne compensait pas un recul du prix de l'action de plus de 48% depuis le début de l'année, et même de plus de 85% depuis les sommets de début 2021.

"Nous avons traversé une période sans précédent pour l'épicerie en ligne, avec plusieurs années de forte inflation alimentaire dans la foulée d'une augmentation de la demande pendant la pandémie", a résumé Tim Steiner, le directeur général du groupe, dans un communiqué.

Mais selon lui, le basculement à l'échelle mondiale vers les ventes en ligne "a désormais repris et Ocado est particulièrement bien placé pour tirer parti de cette opportunité".

Le chiffre d'affaires du groupe Ocado a progressé de près de 13% à 1,5 milliard de livres (1,8 milliard d'euros) pour les six mois achevés le 2 juin, tandis que sa perte nette part du groupe a été réduite de presque 42% à 136,3 millions de livres (162 millions d'euros).

"Les progrès ont été bons dans certains domaines, mais le groupe reste déficitaire et certains investisseurs commencent à perdre patience", prévient Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les prévisions de croissance future "reposent sur son activité de solutions technologiques, dans laquelle Ocado facture à des détaillants tiers l'utilisation de ses systèmes robotiques" mais "la croissance globale du groupe n'a pas été aussi rapide que les marchés l'espéraient", ajoute-t-il.

Les ventes d'Ocado Retail notamment - une co-entreprise avec les supermarchés M&S - représentent le gros de son chiffre d'affaires, mais ont progressé moins vite que la division technologique.

"La technologie robotique de pointe du groupe reste, à juste titre, très admirée, mais les investissements massifs n'ont pas encore généré de rentabilité sur une base durable", complète Richard Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor.

"Il y a des indices qu'Ocado commence enfin à redresser la barre", mais le titre du groupe en Bourse reste très volatil, ce qui a encore été souligné par sa forte réaction à la publication des résultats mardi, selon lui.