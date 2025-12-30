Ocado arrête des accords d'exclusivité avec des distributeurs
Le groupe, spécialisé dans le commerce en ligne de produits alimentaires, rappelle avoir fait part de cette volonté à l'occasion de sa publication financière au titre du 1er semestre 2025, en juillet dernier.
"Ceci permet à Ocado de proposer à nouveau au marché son offre technologique éprouvée et fortement évoluée, sur nombre des plus importants marchés mondiaux de l'épicerie", explique la société britannique.
Ocado ajoute qu'elle continuera de travailler étroitement avec ses partenaires distributeurs existants pour continuer de progresser avec eux, et prévoit de démarrer une nouvelle activité commerciale sur de multiples marchés internationaux.
Valeurs associées
|242,150 GBX
|LSE
|+0,98%
