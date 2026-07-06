Ocado annonce que son directeur général Tim Steiner restera en poste jusqu'en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles tout au long du texte)

La société britannique Ocado OCDO.L a annoncé que Tim Steiner resterait directeur général jusqu'au début de l'exercice 2028, date à laquelle l'entreprise technologique aura pour objectif d'avoir un successeur en place, après plusieurs semaines de spéculations concernant sa direction.

Tim Steiner a fondé Ocado en 2000 avec deux anciens collègues de Goldman Sachs. L'entreprise fournit des technologies automatisées pour les centres de distribution et gère une coentreprise britannique de vente en ligne de produits alimentaires avec Marks & Spencer MKS.L .

La confirmation de son maintien au poste de directeur général pour deux années supplémentaires intervient après une période difficile pour Ocado, ses partenaires nord-américains – Kroger KR.N aux États-Unis et Sobeys au Canada – ayant annoncé la fermeture de leurs centres robotisés de traitement des commandes, invoquant une demande inférieure aux prévisions.

Ocado affirme pouvoir désormais rechercher de nouveaux partenaires sur ces marchés, mais certains analystes doutent de sa capacité à y parvenir, compte tenu d'une tendance générale du secteur à privilégier le traitement des commandes en ligne depuis les magasins.

Dans un communiqué publié lundi concernant la transition à la direction, Ocado a indiqué que Tim Steiner, âgé de 56 ans, resterait en poste jusqu'au début de l'année 2028, puis aiderait à préparer la prochaine génération de dirigeants, tout en restant au sein du groupe jusqu'en 2029 en tant que fondateur.

"(Il) reste pleinement engagé à piloter la stratégie, les opérations et les initiatives de croissance de l'entreprise tout au long de cette période", a déclaré Ocado.

En juin, Ocado avait annoncé qu'il s'était engagé dans une planification de succession à long terme après que Sky News eut rapporté que Niklas Heuveldop, directeur général de Vonage, une filiale du suédois Ericsson ERICb.ST , avait été approché pour ce poste.

L'action Ocado a perdu environ 20% au cours des six derniers mois, et en février, la société a annoncé qu'elle allait supprimer 1 000 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts visant à rétablir une trésorerie positive cette année.

Selon les données de LSEG, Tim Steiner détient une participation de 2.35% dans Ocado.