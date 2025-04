Observatoire Nortia : les produits structurés toujours recherchés

(AOF) - 51 % de la collecte brute des assurance-vie a été orientée en unités de compte, selon l’Observatoire Nortia du premier trimestre. " La répartition équilibrée entre fonds euros et UC cède du terrain aux UC sans toutefois marquer de rupture franche. Ce phénomène traduit une appétence pour les actifs risqués après une année 2024 dominée par la prudence ", explique la marketplace multi-spécialistes de solutions patrimoniales.

En ce qui concerne les unités de compte, les produits structurés sont toujours les plus recherchés. Ils ont vu leur flux augmenter de 4,20 points sur les trois premiers mois de l'année et ils ont atteint 30 % de la part des UC. Le rapport indique que " Les plus gros volumes sont alloués à des produits avec un sous-jacent indiciel et des produits de taux garantis en capital, indexés sur le taux CMS à 10 ans ".

De leur côté, les actions ont toujours la cote et représentent 15,50 % des UC. Elles sont principalement allouées sur des fonds globaux et sectoriels. Les fonds obligataires ne sont pas en reste avec 15,10 % des parts d'UC, alors que les fonds monétaires ont continué de perdre du terrain et ne représentent plus que 11,50 % de la part des UC. Pour finir, les fonds diversifiés et les fonds de gestion alternative attirent respectivement 9,70 et 8,30 % de la collecte en UC, tandis que la classe d'actifs immobiliers est à seulement 1,80 %, malgré la sixième baisse consécutive des taux directeurs de la Banque centrale européenne.

Au niveau des compte-titres, les volumes d'investissement sont restés stables au premier trimestre en comparaison des trois derniers mois de l'année 2024, sachant qu'ils étaient à leur plus haut niveau. Les produits structurés restent la classe d'actifs phare grâce à leur souplesse. En revanche, les fonds monétaires ont poursuivi leur repli. Leurs rendements, à horizon de 6 à 12 mois, sont désormais en baisse.

Les classes d'actifs actions et obligataires ont enregistré une décollecte en raison d'un contexte macro-économique et géopolitique compliqué. Enfin, les volumes destinés à la gestion alternative et aux fonds flexibles/diversifiés ont affiché une collecte globalement stable.