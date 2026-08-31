Obligations : secouées et remuées

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par Jamie McGeever

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé lundi les 4,75% pour la première fois depuis janvier dernier, dans le cadre d’une vague mondiale de ventes d’obligations qui a pesé sur les marchés boursiers , alors que les investisseurs digéraient l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran et le retour du prix du pétrole au-dessus des 90 dollars le baril .

Si vous avez un peu plus de temps pour lire, voici quelques articles que je vous recommande pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés.

1. Warsh, de la Fed, affirme que l'excédent d'épargne mondial passé se transforme en une vague d'investissements

2. Les États-Unis, hôtes du G20, mettent l’accent sur la croissance pour apaiser les inquiétudes des marchés obligataires

3. Les banquiers centraux européens craignent de nouvelles turbulences dans des relations déjà tendues avec les États-Unis

4. À Jackson Hole, les banquiers centraux du monde entier entrevoient un avenir dystopique lié à l’IA

5. ANALYSE – La bataille pour la création d’une banque mondiale de défense

Principaux mouvements sur les marchés aujourd'hui

* ACTIONS: Légère hétérogénéité en Asie; Europe -0,8%; Royaume-Uni +0,3%. Wall Street dans le rouge: Dow -0,7%, S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,1%.

* SECTEURS/ACTIONS: Neuf secteurs de l'indice S&P 500 sont en baisse, deux en hausse. Les secteurs de l'industrie et des services publics reculent tous deux de 1,2%, tandis que celui de l'énergie progresse de 2,1%. Edison International recule de 23%, PG&E Group de 20%. CrowdStrike, Tesla et SanDisk progressent tous de 5% ou plus.

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar -0,3%, le yen +0,2%.

* OBLIGATIONS: Les rendements des obligations d’État japonaises (JGB) ont atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies, voire des records historiques. Les rendements français et allemands ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années. Le rendement américain à 10 ans dépasse les 4,75%.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole en hausse de près de 3%, or glisse vers son plus bas niveau depuis deux semaines.

Les sujets d'actualité du jour:

Warsh, deuxième partie

Le verdict initial des investisseurs sur le discours prononcé à Jackson Hole par Kevin Warsh, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, était sans équivoque: un sentiment de soulagement . Soulagement qu’il ait réaffirmé son engagement envers l’objectif d’inflation de 2% de la Fed, soulagement qu’il ait précisé que le taux directeur était le meilleur outil pour atteindre cet objectif, et soulagement qu’il ait manifesté sa volonté de l’utiliser si nécessaire. La flambée des rendements obligataires à court terme et les anticipations d’une hausse des taux en septembre depuis son discours reflètent ce soulagement collectif.

Mais maintenant, que va-t-il se passer? Faire marche arrière par rapport à sa conférence de presse de juillet, qui avait été mal accueillie, était le strict minimum exigé de Warsh. S’il en avait fait moins, sa crédibilité aurait chuté encore davantage et le marché obligataire aurait pu se retrouver dans une situation très chaotique. On peut considérer qu’il vient simplement de se repositionner au sein de ce qui constitue probablement le courant dominant, de plus en plus large, au sein du FOMC. Il s’est accordé un peu de répit, mais il est désormais confronté à une pression d’un autre ordre: il a montré qu’il savait tenir un discours, mais sera-t-il capable de joindre le geste à la parole?

À nouveau sous pression

Bien que Warsh ait réussi vendredi à asseoir sa crédibilité en matière de lutte contre l’inflation, le marché obligataire reste sous pression. Lundi, le rendement à 5 ans a bondi au-delà de 4,50% et le rendement de référence à 10 ans a dépassé 4,75%, tous deux pour la première fois depuis janvier de l’année dernière. Le rendement à 10 ans est plus élevé qu’il ne l’était le jour où le Trésor a annoncé qu’il allait augmenter ses rachats d’obligations.

Les États-Unis ne sont pas les seuls concernés: lundi, les taux français à 10 et 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008, tandis que le taux allemand à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011. Au Japon, les taux à 2 et 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis le milieu des années 1990, et le taux à 5 ans a atteint un record historique. Les investisseurs semblent vendre des obligations pour de “bonnes” raisons (hausses de taux renforçant la crédibilité de la politique monétaire) et de “mauvaises” (imprudence budgétaire sapant la crédibilité de la politique monétaire).

Le marché des changes chinois

Le débat autour du taux de change chinois s’intensifie. Il ne porte pas sur la question de savoir s’il est sous-évalué – la plupart des observateurs s’accordent à dire que c’est le cas –, mais sur l’ampleur de cette sous-évaluation et sur ce qui peut ou doit être fait pour y remédier. Le FMI estime que le yuan est environ 20% moins cher qu’il ne devrait l’être au regard des fondamentaux économiques, tandis que d’autres suggèrent qu’il est sous-évalué de près de 35%.

Une appréciation significative du yuan contribuerait grandement à corriger les déséquilibres mondiaux, à favoriser une croissance plus durable et à réduire les risques d’instabilité financière et économique, selon cet argument.

Mais le taux de change joue-t-il vraiment un rôle aussi central dans l’énorme excédent commercial de la Chine que le prétendent ses détracteurs? L’Allemagne le pense. Les États-Unis ? Pas vraiment. Un accord de type “Accord du Plaza”, coordonné à l’échelle mondiale pour faire monter le yuan, pourrait-il ou devrait-il être mis sur la table? La Chine accepterait-elle une initiative menée par les États-Unis, surtout dans le contexte d’une guerre commerciale menée par ces derniers? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui agitent la réunion des ministres des Finances du G20 cette semaine et qui ne manqueront pas de faire débat.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Réunion des ministres des Finances du G20 à Asheville, en Caroline du Nord

* Adjudication d’obligations japonaises à 10 ans

* Inflation en zone euro (août, estimation préliminaire)

* Offres d’emploi “JOLTS” aux États-Unis (juillet)

* Indice PMI manufacturier ISM des États-Unis (août)

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