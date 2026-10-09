Obligations européennes : le grand retour du crédit Investment Grade (Lazard Frères Gestion)

(Zonebourse.com) - Au cours des dernières semaines, les marchés obligataires ont été marqués par une nette remontée des taux, dans un contexte de tensions inflationnistes persistantes. La hausse des rendements souverains s'est répercutée sur le marché du crédit. En Europe, les rendements à maturité de l'Investment Grade se rapprochent ainsi de leurs plus hauts niveaux depuis plus de 15 ans.

Une hausse tirée par les taux souverains

Pour Lazard Frères Gestion, "il est intéressant de noter que du 30 juin au 7 octobre, la hausse des rendements sur le crédit Investment Grade en euro est principalement provenue de la hausse des taux de base (taux souverains allemands en hausse d'environ 60 points de base sur la période), tandis que les spreads de crédit ont connu un écartement modéré de l'ordre de 20 points de base sur la même période."

Des fondamentaux d'émetteurs toujours solides

La société de gestion d'actifs du Groupe Lazard en France relève de fait que les fondamentaux des émetteurs "corporate" restent très solides : certains émetteurs Investment Grade se financent désormais à des taux inférieurs à ceux de leur Etat, notamment en France où la qualité du crédit n'est pas remise en cause.

La stratégie de portage face à l'incertitude

Ces mouvements renforcent plus généralement l'intérêt du crédit dans une optique de portage à long terme. "Pour les investisseurs, détenir des titres obligataires jusqu'à leur maturité peut leur permettre de faire abstraction de la faible visibilité du contexte macroéconomique actuel pour transformer un rendement actuariel en une performance annuelle moyenne jusqu'à l'échéance", signale Lazard Frères Gestion.

Les niveaux actuels semblent au gestionnaire d'actifs en effet susceptibles de compenser le risque inflationniste et le risque de défaut au cours des années à venir.

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