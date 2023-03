Obligations : comment les AT1 se sont-elles comportées cette semaine ?

Les AT1 ont fortement chuté lundi matin, de 7 à 15 points. Néanmoins, l'importance de la réponse des autorités européennes et britanniques aux procédures du week-end est devenue évidente, puisqu'à la suite de leurs déclarations respectives, un rebond rapide a eu lieu et, à la fin de la séance, près de la moitié de la baisse avait été récupérée. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Par Dillon Lancaster, Portfolio Manager chez TwentyFour AM

Les événements du weekend dernier n'ont pas manqué de provoquer des séances boursières volatiles sur le marché des obligations Additional Tier 1 (AT1) cette semaine. Après la décision du régulateur suisse d'abroger les règles et de subordonner les détenteurs d'obligations aux actionnaires, il était inévitable que l'on s'interroge sur l'avenir de la classe d'actifs. Cependant, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se sont empressées de rassurer les marchés sur le bien-fondé et la hiérarchie des AT1. Christine Lagarde est allée plus loin en rejetant directement l'approche helvétique, déclarant que « la Suisse ne fixe pas les normes en Europe ». Alors, où en est-on en termes de d'opérations ?

Les AT1 ont fortement chuté lundi matin, de 7 à 15 points. Néanmoins, l'importance de la réponse des autorités européennes et britanniques aux procédures du week-end est devenue évidente, puisqu'à la suite de leurs déclarations respectives, un rebond rapide a eu lieu et, à la fin de la séance, près de la moitié de la baisse avait été récupérée. La dynamique positive s'est poursuivie tout au long de la semaine, certaines obligations bancaires AT1 ayant retrouvé leur prix de vendredi dernier - autrement dit, elles ont récupéré la totalité de ce qui avait été perdu après les événements du Crédit Suisse, mais restent néanmoins inférieures à ce qu'elles étaient avant la chute des banques régionales américaines.

Si des titres comme BNP 7,375% et Barclays 8,875% ont retrouvé des couleurs cette semaine, certaines valeurs restent à la traîne, notamment UBS, et nous ne serions pas surpris de voir cette tendance se poursuivre en raison des doutes qui planent autour du régime réglementaire suisse. En outre, il semblerait que des actions en justice puissent être lancées par les détenteurs d'obligations et les actionnaires au sujet du rachat de Crédit Suisse, ce qui pourrait également affecter les performances, bien que les actions d'UBS se soient bien comportées. Enfin, il convient de noter que même durant cette période, les AT1 ont continué d'être un des instruments les plus liquides que nous suivons.

Bien que nous suivions de très près les fondamentaux bancaires et les mouvements du marché, nous avons été très rassurés par les déclarations de l'ABE et de la BoE et par la manière dont le marché des AT1 a réagi, en particulier dans la foulée de la réfutation réglementaire de lundi.