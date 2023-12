Obligations: 2024 sera l'année du pivot selon Janus Henderson

(AOF) - "2024 devrait être l'année du pivot" pour le marché des obligations, estime Jim Cielinski, Responsable mondial des obligations chez Janus Henderson, pour qui "dans un contexte de volatilité extrême des marchés obligataires", les mathématiques "plaident en faveur de perspectives plus gratifiantes pour la classe d'actifs en 2024". "Les banques centrales ont pris le dessus sur l'inflation, ce qui leur permet d'envisager des baisses de taux en cours d'année et devrait entraîner une baisse des rendements, donnant l'occasion aux obligations de "retrouver leur potentiel de diversification".

"Les banques centrales ont assez bien réussi à freiner l'inflation", et "la trajectoire la plus probable pour l'inflation est baissière". Or "l'histoire a montré que les emprunts d'État se comportent généralement bien à la suite du dernier relèvement".

La probabilité d'un atterrissage en douceur "c'est-à-dire une croissance légèrement positive assortie d'une inflation contenue", "a certes augmenté, mais elle est surestimée" juge l'analyste. Pour lui les indicateurs avancés restent faibles, les liquidités sont insuffisantes et les taux réels sont restrictifs, "ce qui rend plus probable un atterrissage brutal".