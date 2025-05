OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2024/25 ATTEINT : 432,3 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 8,1% CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE FINANCIERE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et annuel au titre de l’exercice 2024/25, clos le 31 mars 2025.



Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général du Groupe FIGEAC AÉRO déclare : « Nous sommes très fiers de cette nouvelle bonne performance, à plus d’un titre. En effet, non seulement FIGEAC AÉRO signe un 16ème trimestre consécutif de croissance ; ce faisant, il atteint ou dépasse son objectif annuel de chiffre d’affaires, pour le 4ème exercice consécutif ; mais aussi et surtout, le Groupe tient son engagement de retour aux niveaux d’activité d’avant-COVID en mars 2025.



Les marchés aéronautique et défense et nos clients principaux continuent de bénéficier d’une très forte dynamique et d’une visibilité sans précédent, ce qui nous permet de rester, malgré les incertitudes court-terme liées aux sujets de taxes douanières, particulièrement confiants sur la capacité du Groupe à atteindre les objectifs de croissance profitable et de désendettement de PILOT 28. »