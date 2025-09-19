Objectif d'EBITDA positif toujours en vue malgré la révision des prévisions (Drone Volt)

Objectif d'EBITDA positif toujours en vue malgré la révision des prévisions

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié ses résultats complets du premier semestre 25, qui ont montré une amélioration des résultats sous-jacents, malgré leur détérioration apparente due à des frais exceptionnels. En particulier, les frais de restructuration pourraient avoir conduit le groupe à réviser légèrement à la baisse ses prévisions, bien que l’objectif d’EBITDA positif devrait être atteint dès le second semestre 25. Nous réitérons donc notre recommandation d’achat sur cette entreprise désormais bien financée, surfant sur l’accent mis sur la souveraineté des drones et la frénésie de dépenses en matière de défense/sécurité.

ACTUALITÉ

Les ventes ont été légèrement révisées à la hausse pour atteindre 4,187 millions d’euros (contre 4,136 millions d’euros précédemment), représentant toujours une baisse de 82% en glissement annuel, mais la marge brute a été révisée à la baisse pour atteindre 1,770 million d’euros (contre 1,828 million d’euros précédemment), soit une baisse de -22% en glissement annuel.

L’EBITDA s’est établi à -1,5 million d’euros, marquant une détérioration par rapport aux -1,1 million d’euros du S1 24.

L’EBIT a diminué pour atteindre -7,1 millions d’euros, contre -3,5 millions d’euros, en raison notamment d’une charge de 4,2 millions d’euros liée à la liquidation d’Aerialtronics.

Le niveau de la dette nette s’est amélioré en glissement annuel, passant de 4,1 millions d’euros à 2,4 millions d’euros, tandis que le niveau des fonds propres a légèrement augmenté pour atteindre 12 millions d’euros, contre 10,4 millions d’euros à la fin de 2024, grâce aux 7 millions d’euros levés au S1 25.

Malgré une bonne dynamique commerciale, le groupe a revu à la baisse ses prévisions, l’EBITDA>0 n’étant désormais attendu que pour le S2 25 (toute l’année 2025 précédemment).

ANALYSE

Résultats sous-jacents solides

En plus d’une légère révision du bénéfice brut, la baisse de l’EBITDA est due aux coûts de restructuration qui ont compensé les 0,5 millions d’euros d’économies de coûts enregistrées au cours du premier semestre sur les salaires et les dépenses externes. Sans ces coûts de restructuration, nous pouvons constater une amélioration de l’EBITDA, ce qui signifie qu’atteindre un EBITDA positif est clairement proche.

De même, sans la contribution négative d’Aerialtronics liquidée, l’EBIT aurait augmenté de 0,6 million d’euros, renforçant notre conviction que les résultats sous-jacents s’améliorent.

Une reprise confirmée de la solidité financière

En plus des bons chiffres du bilan, la solidité financière démontrée grâce à la dernière augmentation de capital de 12,4 millions d’euros est visible à travers l’acquisition rapide d’une entreprise française spécialisée dans le LIDAR. Cette mise en œuvre rapide de la nouvelle croissance externe est un véritable témoignage de la bonne santé financière.

Le nom de l’entreprise n’a pas été divulgué, ce qui rend difficile l’évaluation quantitative de cette acquisition. Cependant, cette addition s’intègre bien dans la stratégie de Drone Volt de se concentrer sur des activités à marge plus élevée car elle offre également des services, des formations et vend du matériel et des logiciels faits maison. Plus précisément, l’équipe Drone Volt Expert sera renforcée par des solutions LIDAR, de nouveaux employés et sous-traitants pour compléter son réseau français, un développement positif compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre que l’entreprise rencontrait pour cette offre. Cela permettra également l’intégration des technologies LIDAR sur ses propres drones tout en maintenant l’appel à la fabrication européenne inchangé pour son Kobra, par exemple.

Une perspective légèrement dégradée

Malgré une bonne dynamique commerciale, le groupe a revu à la baisse ses prévisions car un EBITDA>0 n’est désormais attendu que pour le S2 25 (2025 dans son entièreté précédemment), probablement en raison de la révision à la baisse du bénéfice brut couplée à une sous-estimation des dépenses de restructuration.

Nous restons néanmoins confiants dans les perspectives de l’entreprise compte tenu des récents contrats signés, comprenant un grand fournisseur d’énergie comme Total Energies, ainsi que le lancement de la production du Drone Volt Kobra aux États-Unis, qui devrait renforcer la compétitivité du groupe sur ce marché important.

IMPACT

Nous intégrerons ces chiffres dans notre modèle, ce qui affectera notre BPA pour 2025 compte tenu de la charge exceptionnelle de 4,2 millions d’euros, mais notre recommandation est peu susceptible de changer compte tenu de la forte tendance sous-jacente et de la traction commerciale intacte.