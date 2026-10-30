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Obiz sur une bonne dynamique
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 08:48

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La plateforme digitale de marketing relationnel a réalisé un chiffre d'affaires annuel record de 144,9 MEUR au titre de son exercice 2025/26, clos fin septembre, en progression de 3% sur un an à périmètre temporel comparable. Cette performance est notamment portée par la forte croissance de l'activité Programmes relationnels et affinitaires ( 20%), tandis que l'activité Boutiques e-commerce progresse de 2%.

Obiz poursuit parallèlement la mise en oeuvre de son plan de transformation opérationnelle, destiné à optimiser ses coûts et à améliorer sa rentabilité. Les premières mesures ont permis une hausse de 52% de l'EBITDA au premier semestre 2025/26, à 1,3 MEUR.

Fort de cette dynamique, le groupe confirme les ambitions de son plan stratégique EQUINOXE 2027, avec un objectif de 7 MEUR d'EBITDA au titre de l'exercice 2026/27. Obiz réaffirme également son ambition de signer plus de 150 nouveaux programmes à horizon 2027, tout en poursuivant ses efforts pour renforcer sa génération de trésorerie.

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