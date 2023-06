Obiz : succès de son augmentation de capital

(AOF) - Obiz a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. La plateforme digitale de marketing relationnel responsable précise que sa levée de fonds a été portée à 8 millions d’euros avec exercice intégral de la clause d'extension. Cette opération s'est inscrite dans le cadre du financement de l'acquisition de la société Ski Loisirs Diffusion (SLD), éditeur français de solutions innovantes (API, plateformes SaaS) dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises.

Sur la base du capital social post-opération, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital d'Obiz préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci tombera à 0,72%.

