Obiz signe un partenariat stratégique avec Plebicom
information fournie par AOF 15/12/2025 à 18:18

(AOF) - Obiz a dévoilé la signature d’un contrat stratégique avec Plebicom, un spécialiste des programmes d’avantages et solutions de cashback, visant à proposer sa plateforme de e-billetterie, donnant accès à 120 000 offres de loisirs et de culture à prix réduits, aux plus de 7 millions de bénéficiaires des programmes opérés par Plebicom. Ce partenariat entre Obiz, une plateforme digitale de marketing relationnel responsable, et Plebicom sera basé sur un modèle économique de partage de revenus.

Valeurs associées

OBIZ
2,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
