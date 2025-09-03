Obiz s'illustre en Bourse après un premier semestre 'dynamique'
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 12:20
La plateforme digitale de marketing relationnel a annoncé hier soir avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 57,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 11%.
Sur une base 'pro forma', c'est-à-dire en tenant compte de l'impact de la société HA Plus PME depuis le 1er janvier 2024, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2025 s'inscrit en hausse de 8%.
L'activité historique du groupe - qui consiste à proposer aux clients des programmes relationnels et affinitaires - a poursuivi sa forte trajectoire de croissance, avec un bond de 39% de ses revenus, à la faveur des 43 programmes signés sur l'exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes remportés au 1er semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca).
Le groupe confirme ainsi viser la signature de plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires d'ici 2027.
Son activité de boutiques e-commerce, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a quant à elle enregistré un volume d'affaires en croissance de 9% par rapport au 1er semestre 2024, tirant parti de son positionnement et de son importante force de frappe sur le marché des loisirs, du sport et de la culture à prix réduits.
'Le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a bénéficié d'une bonne dynamique au sein des deux divisions', commentent ce matin les analystes de TP ICAP Midcap, qui saluent un 'nouveau départ sur des bases assainies'.
'Sur l'exercice exceptionnel de neuf mois clos au 30 septembre 2025, l'Ebitda devrait fortement progresser, soutenue par un effet mix produit (montée en puissance de l'activité programmes, à forte marge) et le déploiement d'un nouvel outil de reporting (renforçant le pilotage des marges)', explique la société de Bourse, qui maintient sa recommandation d'achat et son objectif de cours de sept euros.
Evoquant une publication 'dynamique', Euroland réitère également sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours maintenu à neuf euros, faisant ressortir un potentiel de hausse de 208%.
Dans son communiqué, Obiz a réaffirmé son ambition d'atteindre un Ebitda de sept millions d'euros à l'issue de l'exercice 2026/27 en devant 'la' référence incontournable en matière de fidélisation.
Suite à ces annonces, l'action grimpait de 8,8% mercredi à la Bourse de Paris, mais accuse encore un repli de l'ordre de 22% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|3,7000 EUR
|Euronext Paris
|+8,82%
A lire aussi
-
Croulant sous les dettes, une commune béarnaise autoproclamée "principauté" voit ses finances reprises en main par la préfecture
D'après la Chambre régionale des comptes, une augmentation de presque 18% des recettes de fiscalité est nécessaire pour combler le trou dans les comptes de la commune. C'est désormais le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui va gérer les finances de Laàs, petite ... Lire la suite
-
Accord UE/Mercosur : la Commission a "entendu les réserves" de la France, "accepte" les clauses de sauvegarde (gouvernement français)
La Commission européenne a "entendu les réserves" de plusieurs pays européens dont la France sur l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur et "accepté" des clauses de sauvegarde pour mieux protéger l'agriculture européenne, s'est félicitée mercredi la ... Lire la suite
-
Le défenseur français Jules Koundé a évoqué mercredi le besoin d'une réflexion sur le calendrier de plus en plus chargé, estimant que "la surconsommation" n'affectait pas seulement les joueurs mais aussi l'ensemble de l'écosystème du football mondial. "Je pense ... Lire la suite
-
L'État a été condamné mercredi à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides, jugées par la cour administrative d'appel de Paris insuffisantes pour garantir le maintien de la biodiversité et la protection de la santé. Dans cette affaire dite "Justice pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer