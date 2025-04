OBIZ : Résultats annuels 2024

Activité en forte croissance de +51% à 125,9 M€

Lyon, le 29 avril 2025 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie ses résultats annuels consolidés (au 31 décembre 2024), arrêtés le 29 avril par le Conseil d'administration. Le rapport annuel 2024 sera publié sur le site de la société ( www.obiz-concept.fr ) ainsi que sur le site d'Euronext le 30 avril 2025.

En K€ - Données auditées 2023 2024 Chiffre d'affaires 83 110 125 879 Marge brute 11 035 15 918 EBITDA [1] 2 206 1 557 Résultat d'exploitation 1 000 -206 Résultat financier -420 -901 Résultat exceptionnel -223 -1 411 Résultat net (part du groupe) 126 -2 589

La société Ski Loisir Diffusion est consolidée dans les comptes d'Obiz © depuis le 1 er juillet 2023 et la société HA PLUS PME depuis le 1 er juillet 2024.

125,9 M€ de chiffre d'affaires en 2024, en croissance soutenue de +51%

À l'issue de l'exercice 2024, Obiz © a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé de 125,9 M€ ,

en croissance soutenue de +51% par rapport à l'exercice 2023, en ligne avec son objectif annuel de réaliser a minima 125 M€ de chiffre d'affaires en 2024.

Sur une base pro forma, en intégrant la société HA PLUS PME depuis le 1 er janvier 2024, le chiffre d'affaires 2024 s'élèverait à 127,4 M€.

Les deux activités du groupe ont contribué à cette croissance soutenue. L'activité Programmes relationnels et affinitaires , principale contributrice à la marge brute du groupe, poursuit son développement avec un chiffre d'affaires en croissance de +24% , avec de nombreux nouveaux programmes remportés au cours de l'année (dont Decathlon, Macif Avantages, Air France Industries, Shiva, etc.).

L'activité de Boutiques e-commerce, dont la marge brute est comparable à celle d'un revendeur, a quant à elle affiché un accroissement soutenu de +115% sur l'exercice. Obiz © a continué d'œuvrer au développement de son réseau de partenaires, passé de 45 500 à 55 000 partenaires en un an.

Marge brute en amélioration de +44%, mais pénalisée par des évolutions tarifaires au sein des Boutiques e-commerce

Au 31 décembre 2024, la marge brute annuelle s'est établie à 15,9 M€, contre 11,0 M€ un an plus tôt, soit une croissance de +44%.

Après une année 2023 marquée par des tensions inflationnistes, des partenaires majeurs de billetterie d'Obiz © ont procédé en 2024 à des ajustements tarifaires, pénalisant les marges de l'activité Boutiques e-commerce. Des mesures tarifaires correctrices ont été prises par Obiz © afin de répercuter ces évolutions de prix d'achat des billets en 2025.

Le taux de marge brute s'est ainsi établi en léger recul à 12,7% du chiffre d'affaires en 2024, contre 13,3% un an plus tôt.

Sur une base pro forma, la marge brute annuelle ressortirait à 17,5 M€, représentant 13,7% du chiffre d'affaires pro forma 2024.

EBITDA de 1,6 M€ en 2024

Ces évolutions des mix tarifaires au sein de l'activité Boutiques e-commerce ont pénalisé ponctuellement la performance opérationnelle en 2024.

Les charges d'exploitation ont progressé à un rythme plus rapide que la croissance de la marge brute en 2024, avec notamment une hausse des charges de personnel (+45%) et des charges externes (+86%), du fait de l'intégration des sociétés Ski Loisir Diffusion (juillet 2023) et HA PLUS PME (juillet 2024). À fin 2024, le groupe comptait 137 collaborateurs, contre 107 un an plus tôt.

Obiz © a ainsi réalisé en 2024 un EBITDA annuel de 1,6 M€, contre 2,2 M€ en 2023, représentant 1,2% du chiffre d'affaires, contre 2,7% en 2023. Sur une base pro forma, l'EBITDA s'élèverait à 1,9 M€, soit une marge d'EBITDA de 1,5%.

Le résultat d'exploitation, qui intègre 1,7 M€ de dotations aux amortissements, s'établit à -0,2 M€ au titre de l'exercice 2024, contre 1,0 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte du résultat financier de -0,9 M€, principalement constitué des charges d'intérêts liés aux emprunts bancaires, et du résultat exceptionnel de -1,4 M€, constitué pour l'essentiel de provisions à caractère exceptionnel (-0,7 M€ - sans impact sur la trésorerie) et des charges exceptionnelles sur opérations de gestion (-0,5 M€), Obiz © enregistre un résultat net part du groupe de -2,6 M€, contre 0,1 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 31 décembre 2024

En K€ - Données non auditées 31/12

2023 31/12

2024 En K€ - Données non auditées 31/12

2023 31/12

2024 Actif immobilisé 23 397 28 100 Capitaux propres 14 822 11 965 dont immo. incorporelles 21 970 26 129 dont primes d'émission 14 697 14 698 Provisions 241 1 091 Actif courant 15 565 21 871 Obligations Relance 4 000 4 000 dont stocks et en-cours 4 514 3 400 Dettes financières 14 337 18 595 dont créances clients 8 129 12 293 dont emprunts bancaires 14 071 18 249 Disponibilités 9 652 5 265 Autres passifs 15 214 19 584 Total actif 48 614 55 235 Total passif 48 614 55 235

Au 31 décembre 2024, l'actif immobilisé d'Obiz © s'élevait à 28,1 M€ (vs. 23,4 M€ fin 2023), consécutivement à la consolidation de la société HA PLUS PME au bilan mi-2024. Les écarts d'acquisitions s'élèvent à 12,4 M€ à fin 2024.

Il convient de souligner que les 3,4 M€ de stocks sont exclusivement constitués de bons d'achats (physiques ou e-cartes), achetés par le Groupe Obiz © auprès de partenaires, et revendus dans le cadre des Boutiques e-commerce. Les créances clients ont quant à elles marqué une forte hausse, sous l'effet de la croissance soutenue de l'activité notamment en fin d'exercice du fait de la forte saisonnalité.

Les dettes financières s'établissaient à 18,6 M€ à fin 2024, constituées de 18,2 M€ de dettes bancaires relatives à la croissance externe, (dont 2,7 M€ d'avances remboursables et 1,7 M€ de Prêts garantis par l'Etat (PGE)), et de diverses dettes pour le solde. Les obligations Relance, émises fin 2023 pour un montant de 4,0 M€, disposent d'une maturité longue (2031) et sont intégralement remboursables à l'échéance (in fine).

Obiz © a sollicité ses différents partenaires financiers afin d'obtenir des « waivers » (dérogations) portant sur le non-respect du ratio de levier net (EBITDA/Endettement financier net) sur une partie de sa dette bancaire et obligataire à l'issue de l'exercice 2024. Ces waivers ont été signés par les partenaires financiers fin avril 2025.

À l'issue de l'exercice 2024, la trésorerie disponible d'Obiz © s'élevait à 5,3 M€, contre 9,7 M€ un an plus tôt.

Perspectives

Obiz © demeure pleinement engagé dans la réalisation de ses objectifs moyen terme fixés dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027, au-delà de l'impact ponctuel et exceptionnel de l'évolution des mix tarifaires au sein de l'activité Boutiques e-commerce en 2024.

Après une phase intense d'investissements et plusieurs opérations de croissance externe entre 2021 et 2024, Obiz © se focalise désormais sur l'accroissement des synergies entre les différentes entités du Groupe , avec l'ambition de remporter plus de 150 nouveaux programmes relationnels et affinitaires à horizon 2027, et l'amélioration de la rentabilité , en améliorant les marges de chaque activité et ainsi optimiser la performance opérationnelle du Groupe.

Ainsi, Obiz © a mis en place fin 2024 une nouvelle organisation, en nommant Julien Matéo Directeur général adjoint Développement des activités , et Leïla Chojnacki Directrice générale adjointe Ressources .

Obiz © confirme les ambitions fixées dans le cadre du plan Equinoxe 2027 et vise d'atteindre 7 M€ d'EBITDA en 2027 à périmètre constant (vs. 1,9 M€ d'EBITDA pro forma en 2024) et d'accroître sa génération de cash-flow afin de réduire son endettement financier, sans exclure d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement en matière de croissance externe.

Dans le cadre du déploiement du plan Equinoxe 2027, des investissements technologiques ont été engagés fin 2024 pour harmoniser le système d'information (ERP) à l'échelle du Groupe, consécutivement aux acquisitions réalisées, et ainsi renforcer le pilotage opérationnel et l'agilité financière.

Agenda financier 2025

Chiffre d'affaires semestriel 2025 : 2 septembre 2025

Résultats semestriels 2025 : 7 octobre 2025

Chiffre d'affaires annuel 2025 : 4 février 2026

Résultats annuels 2025 : 21 avril 2026

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2024, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 125 M€ M€ en croissance soutenue de +50%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

[1] L'EBITDA est défini par le résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII) et le crédit d'impôt recherche (CIR) pour un montant total de 258 K€ en 2023 et 27 K€ en 2024.