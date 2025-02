OBIZ : Obiz(C), pour la 9ème année consécutive " champion de la croissance " au palmarès 2025 des 500 champions de la croissance établi par Les Echos

+440% de croissance sur la période 2020 – 2023 dans le Top 50 national

2 ème société du secteur Publicité, Marketing et Communication et 7 ème de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 17 février 2025 – 16h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est fier de figurer une nouvelle fois, pour la 9 ème année consécutive, dans le palmarès 2025 des Champions de la croissance qui répertorie les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles trajectoires de croissance entre 2020 et 2023.

Habitué du classement depuis des années, Obiz © a participé à l'enquête des « Champions de la Croissance 2025 » établi par les Echos, en partenariat avec Statista. Cette enquête a pour but d'honorer les entreprises ayant des performances exceptionnelles en termes de croissance, stimulent l'économie et créent des emplois .

Avec une croissance exceptionnelle de +440% sur la période 2020-2023 et un taux de croissance moyen de 75% sur la période , Obiz © s'est classé 50 ème (vs. 55 ème un an plus tôt) des 500 entreprises les plus performantes de France en termes de croissance, tous secteurs confondus, parmi plus de 10 000 candidatures. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la société s'est classée à la 7 ème position (vs. 8 ème un an plus tôt).

Dans son secteur d'activité Publicité, Marketing et Communication, Obiz © s'est classé à la 2 ème place au niveau national (vs. 2 ème un an plus tôt).

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , commente :

« Je suis fier de voir Obiz © figurer parmi les Champions de la croissance 2025, pour la 9 ème année consécutive. Cette reconnaissance des Echos et Statista illustre les efforts de nos équipes et met en lumière notre trajectoire de croissance exceptionnelle au fil des ans.

Depuis notre création en 2010, notre parcours a été marqué par de grandes réussites, dont notre introduction en Bourse en 2021, une étape déterminante qui nous a permis d'accélérer notre développement, couronnée par les acquisitions stratégiques que nous avons réalisées depuis.

Aujourd'hui, après cette phase d'hypercroissance, notre priorité aujourd'hui est d'optimiser notre rentabilité. Le plan Equinoxe 2027 incarne cette volonté et vise à concilier de manière équilibrée plusieurs dimensions (locale et globale, bien-être et performance, fidélisation et innovation).

À travers ce nouveau plan, nous sommes aujourd'hui pleinement focalisés à faire d'Obiz © LA référence incontournable en matière de fidélisation clients et collaborateurs, au service de leur bien-être et de leur pouvoir d'achat !

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2024, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 125 M€ M€ en croissance soutenue de +50%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2023, de 73/100 de la part d'EthiFinance (+10 pts. vs 2022).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr