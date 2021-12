OBIZ : Obiz(C) et Handicap International s'associent pour lancer la Carte cadeau solidaire by Handicap International, la carte cadeau qui fait du bien à ses proches et aux plus vulnérables

2% du montant de cette carte est reversé aux missions de Handicap International

Plus de 15 grandes enseignes référencées : Culture, Mode & accessoires, Multimédia & électroménager, Jouets & puériculture, Maison & décoration, etc.

Lyon, le 7 décembre 2021 – 18h00 – Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère première GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, et Handicap International, ONG solidaire internationale qui intervient dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes, lancent la Carte cadeau solidaire by Handicap International.

S'appuyant sur son vaste réseau de partenaires et son savoir-faire, Obiz© s'allie à la cause de Handicap International pour lancer la Carte cadeau solidaire by Handicap International qui vise à commercialiser des cartes cadeaux d'une valeur de 30 €, 50 € ou 100 €, dont 2% du montant sera versé à Handicap International pour le financement de ses missions solidaires. Ce partenariat est conclu pour une durée de 3 ans.

L'achat des cartes cadeaux solidaires sera simple et rapide, en quelques clics à travers le site de Handicap International. La carte cadeau solidaire by Handicap International pourra ensuite être transformée en un bon d'achat à utiliser dans l'une des 15 grandes enseignes partenaires référencées (dont Fnac Darty, Galeries Lafayette, Maisons du Monde, Marionnaud, Nature & Découvertes, Oxybul, etc.).

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz©, déclare :

« Avoir le maximum d'impact sur le plus grand nombre possible est l'ambition d'Obiz©. Se mettre au service de tous nos interlocuteurs est notre manière de fonctionner. Cela se reflète dans notre accompagnement et dans nos solutions. Forts de ces valeurs, nous associer à la cause d'Handicap International en mettant à contribution notre savoir-faire et notre réseau de partenaires est une évidence. »

Xavier du Crest, Directeur France Handicap International, explique :

« Être partenaire d'Obiz©, engagé dans la logique de l'économie de partage, est une réelle opportunité pour Handicap International. Avec ce produit partage Obiz©, nous toucherons des publics qui souscrivent au même état esprit. Faire un cadeau en faisant un geste pour venir en aide aux personnes handicapées et aux populations vulnérables. Voilà ce qui nous réunit, Obiz©, Handicap International et les cibles de la Carte cadeau solidaire by Handicap International. »

Carte cadeau solidaire by Handicap International : le 1er programme B2C d'Obiz©, qui vient renforcer son engagement RSE

La Carte cadeau solidaire by Handicap International constitue le tout premier programme relationnel B2C directement ouvert au consommateur final, et permet d'illustrer l'élargissement de la plateforme Obiz© vers de nouveaux profils.

Comme un symbole de la baseline d'Obiz©, le réseau qui crée du lien, le lancement de cette Carte cadeau solidaire s'inscrit au cœur de la volonté d'Obiz© de permettre à chacun de contribuer aux projets humanitaires de Handicap International à son niveau tout en faisant plaisir à ses proches !

Obiz© a depuis toujours exprimé une forte volonté d'inclure la responsabilité sociétale dans son modèle de développement. Avec cette carte cadeau, qui s'aligne avec les missions solidaires de Handicap International, la société répond à l'un des enjeux de sa politique RSE : faire valoir sa générosité sur des thématiques positives.

Pour accompagner Handicap International dans l'accroissement de la visibilité et de la notoriété de sa Carte cadeau solidaire, et ainsi inciter plus d'individus à effectuer des dons à l'ONG, Obiz© a souhaité associer son logo à celui de Handicap International sur la façade de l'immeuble de ses bureaux, quai Fulchiron à Lyon, situés à l'entrée du tunnel de Fourvière.

À propos de Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation.

Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

À propos d'Obiz

Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de plus de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.

Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

