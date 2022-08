OBIZ : Obiz(C) conclut un partenariat exclusif avec VAZY(C), éditeur d'une application mobile pour récompenser les mobilités alternatives

Une action concrète pour l'environnement et le développement de l'activité en local , en phase avec les valeurs communes d'Obiz © et de VAZY © : la Tech qui fait du bien !

Accord pluriannuel d'une durée initiale de 3 ans , source de chiffre d'affaires récurrent pour l'activité Programmes et d' amélioration des marges de l'activité Boutiques e-commerce

Lyon, le 29 août 2022 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, est heureux d'annoncer la signature d'un partenariat avec VAZY © , concepteur d'une application qui récompense les utilisateurs de modes de transport doux.

VAZY © développe une application pour smartphone qui permet de récompenser un utilisateur en lui attribuant un nombre de points en fonction de ses déplacements « doux » (marche, vélo, trottinette, etc.). Les points cumulés sont ensuite échangeables pour bénéficier de réductions et avantages exclusifs proposés par des partenaires sélectionnés par VAZY © .

Dans le cadre de ce partenariat, Obiz © va mettre à la disposition de VAZY © son large catalogue de partenaires avec des offres exclusives nationales et de proximité et fera la promotion de l'application VAZY © auprès des partenaires retenus.

Une collaboration socialement responsable, focalisée sur la revitalisation des territoires et l'amélioration du pouvoir d'achat

Ce partenariat s'aligne parfaitement avec la mission des deux sociétés et leur volonté commune d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société en encourageant les déplacements doux au quotidien tout en soutenant les commerces de proximité et le pouvoir d'achat.

Par ce biais, VAZY © souhaite ainsi inciter un maximum d'individus à adopter des modes de mobilité alternatifs en leur proposant, sur tout le territoire, des offres sélectionnées dans le catalogue d'Obiz © . En 2022, Obiz © ambitionne de porter son réseau à 40 000 partenaires en France et à l'international (38 000 à fin 2021) afin de continuer à impacter positivement le pouvoir d'achat et le bien-être des bénéficiaires, et désormais les utilisateurs de l'application VAZY © .

VAZY © propose également une offre destinée aux entreprises, et Obiz © sera le premier partenaire : par le biais de l'application, les entreprises pourront évaluer précisément la réduction d'émissions de CO 2 réalisée par leurs collaborateurs ayant recours aux modes de transport alternatifs, et récompenser ces mêmes collaborateurs en leur donnant accès à des offres de proximité.

Ce partenariat mène à l'élargissement de la plateforme d'Obiz © à de nouveaux profils, ce qui constitue l'un des axes de développement de la société.

À propos de VAZY ©

VAZY © a développé une application mobile B2C permettant de valoriser les efforts quotidiens générés par des utilisateurs lors leur déplacement en mobilité alternative en leur attribuant des points donnant droit à des offres promotionnelles et autres avantages référencés chez les partenaires de l'application

VAZY © propose également une offre B2B qui permet aux entreprises de connaitre précisément et anonymement la réduction de l'empreinte carbone de leurs salariés qui utilisent l'application VAZY ©

Lancée en 2021 sur la région lyonnaise l'application compte à ce jour plus de 200 magasins partenaires et près de 9 000 utilisateurs.

Plus d'informations sur : www.vazy.app

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 20 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleures offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

