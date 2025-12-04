OBIZ : Le Groupe Obiz(C) fait évoluer son Club des actionnaires : une expérience modernisée et enrichie de nouvelles offres !

Un espace repensé pour valoriser l'engagement des investisseurs individuels

Plus de 120 000 offres négociées pour améliorer le pouvoir d'achat des actionnaires

pour améliorer le pouvoir d'achat des actionnaires Skipower : une nouvelle expérience pour profiter de la montagne à prix réduits

Lyon, le 4 décembre 2025 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, fait évoluer son Club des actionnaires, trois ans après son lancement. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer la proximité et la qualité de la relation qu'il entretient avec l'ensemble de ses actionnaires.

Le Club des actionnaires modernisé pour un lien renforcé avec les actionnaires

Depuis sa création en 2022, le Club des actionnaires du Groupe Obiz © s'est imposé comme un canal de proximité entre le Groupe et ses investisseurs individuels, en leur offrant un espace dédié pour accéder à des contenus exclusifs et profiter d'avantages inédits.

Trois ans après sa création, le Club des actionnaires du Groupe Obiz © suscite un véritable engouement, porté par des actionnaires toujours plus actifs, désireux de bénéficier d'avantages exclusifs et de renforcer leur pouvoir d'achat.

Fort de cette dynamique et dans une volonté du Groupe d'enrichir l'expérience proposée à sa communauté d'investisseurs, le Club des actionnaires a bénéficié au cours des dernières semaines d'une refonte totale.

Une expérience réinventée et une offre d'avantages enrichie

Le nouveau Club des actionnaires du Groupe Obiz © offre désormais un espace plus intuitif et personnalisé, enrichi de fonctionnalités développées par les équipes Tech d'Obiz © pour faciliter l'accès à l'information et aux offres exclusives :

Des recommandations personnalisées, adaptées aux profils et aux usages des membres ;

adaptées aux profils et aux usages des membres ; Un compteur d'économies, pour suivre en temps réel les gains réalisés ;

pour suivre en temps réel les gains réalisés ; Un fil LinkedIn intégré, afin de rester connecté à l'actualité du Groupe ;

afin de rester connecté à l'actualité du Groupe ; Un store locator repensé, permettant de localiser facilement les offres près de chez soi ;

permettant de localiser facilement les offres près de chez soi ; Un catalogue d'offres enrichi et actualisé, directement accessibles dans l'espace membre.

En adhérant au Club des actionnaires du Groupe Obiz © , les actionnaires profitent d'un accès élargi à plus de 120 000 offres négociées, couvrant shopping, loisirs, sport, voyages, maison, billetterie et e-cartes cadeaux, avec des offres actuellement boostées à l'occasion des fêtes de fin d'année pour optimiser leur pouvoir d'achat.

Cette année, les membres du Club des actionnaires pourront également bénéficier de Skipower , la solution du Groupe qui offre jusqu'à -50% de réduction sur les forfaits de ski sur une large sélection de stations françaises ! Une nouvelle opportunité pour les actionnaires de renforcer leur pouvoir d'achat tout en accédant à des moments de détente et d'évasion.

Brice Chambard, Président-Directeur général d'Obiz © , déclare : « Cette évolution du Club des actionnaires témoigne de notre volonté de renforcer encore davantage la relation de confiance que nous entretenons avec nos investisseurs. Grâce à ces améliorations, nous offrons à nos actionnaires une expérience enrichie, personnalisée et parfaitement adaptée à leurs attentes, tout en continuant à les soutenir dans l'optimisation de leur pouvoir d'achat. C'est notre manière de les remercier pour leur fidélité et de leur permettre de profiter pleinement de la croissance du Groupe. »

Devenir membre du Club des actionnaires du Groupe Obiz ©

Gratuite et ouverte à tous les actionnaires (au porteur ou au nominatif), l'adhésion au Club des actionnaires du Groupe Obiz © est gratuite et valable tant que le membre satisfait aux conditions d'adhésion.

Il suffit d'être majeur, de posséder a minima une action Obiz © au porteur ou au nominatif et de pouvoir justifier de sa qualité d'actionnaire Obiz © .

Pour plus d'informations et pour vous inscrire et consulter les conditions d'adhésion, rendez-vous sur la page du Club des actionnaires du Groupe Obiz © , au sein de l'espace Investisseurs du site internet d'Obiz © .

Rejoindre le Club des actionnaires du Groupe Obiz ©

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 98,5 M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr