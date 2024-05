OBIZ : Groupe Obiz(C) : un début d'année 2024 dynamique !

Une croissance « triple digit » attendue au 1 er semestre 2024 en données consolidées, bénéficiant de la consolidation de Ski Loisirs Diffusion depuis le 1 er juillet 2023

Renforcement des partenariats stratégiques du groupe Obiz © et de son large réseau de partenaires

Poursuite de l'innovation technologique, notamment à travers la plateforme Loyalty Operator

Développement des activités du groupe à l'échelle internationale

Avancées en matière de RSE, appuyant le statut d'entreprise à mission du groupe

Lyon, le 15 mai 2024 – 18h00 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, fait état de développements et d'une activité commerciale soutenus sur le début de l'année 2024.

Brice Chambard, Président-Directeur général et fondateur d'Obiz © déclare : « Le début de l'année 2024 a été marqué par une série de succès pour le Groupe Obiz © . Dans une période économique ralentie, caractérisée par la réticence des consommateurs et la baisse de leur pouvoir d'achat, le groupe Obiz © tire son épingle du jeu grâce à son business model unique sur le marché et aux efforts commerciaux intenses menés par ses équipes afin de proposer les meilleurs offres à ses bénéficiaires.

Ces avancées laissent entrevoir une solide croissance au 1 er semestre 2024, à un rythme « triple digit » en données consolidées en bénéficiant de la consolidation Ski Loisirs Diffusion depuis le 1 er juillet 2023, et « double digit » en données proforma !

Cette solide tendance nous permet de confirmer pleinement nos objectifs annuels pour 2024 : un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 125 M€, soit à minima +50% de croissance par rapport à 2023, et un EBITDA consolidé supérieur à 3,5 M€, soit à minima +59% de croissance par rapport à 2023. »

Début d'année 2024 dynamique pour le Groupe Obiz ©

Au cours des premiers mois de l'année, le Groupe Obiz © a pu consolider ses alliances stratégiques en les complétant par des prises de participations avec des acteurs tels que (i) SPORTYNEO, première Fintech qui révolutionne le monde du sport amateur, qui vient enrichir l'offre Culture et Bien-être du groupe et, (ii) MILE, éditeur de l'application mobile JOOKS © visant à simplifier et améliorer le bien-être, la condition physique, la santé, la culture et la sécurité des utilisateurs, qui vient dynamiser l'offre Tourisme en lien avec la stratégie d'Obiz © visant à revaloriser les territoires et promouvoir leur richesse culturelle et l'économie locale. Ces partenariats rémunérateurs renforcent l'engagement sociétal du groupe et s'alignent parfaitement avec la Grande cause nationale 2024 qui vise à promouvoir l'activité sportive, tout en améliorant le pouvoir d'achat des bénéficiaires, s'inscrivant ainsi au cœur de la Tech qui fait du bien !

Le groupe poursuit également en 2024 le développement de ses Programmes relationnels et affinitaires, et notamment celui avec La Poste annoncé octobre 2023. Pour ce client, le groupe a développé la fonctionnalité « parrainage », facilitant la mise en relation de sa clientèle BtoB et dynamisant le trafic sur son programme de fidélité. Cette collaboration entre Obiz © et La Poste permet aux clients de bénéficier d'une solution innovante tout en réduisant leurs coûts de structure dans l'ensemble de leurs activités. La fonctionnalité parrainage est désormais accessible sur le socle technologique pour l'ensemble des clients du groupe Obiz © , renforçant ainsi les actions marketing d'acquisition et de fidélisation. La plateforme Mes Points Fidélité fonctionne comme une véritable place de marché où les professionnels peuvent être référencés pour proposer des offres avantageuses pour la communauté des clients La Poste.

Depuis le début de l'année, le groupe a d'ores et déjà signé 13 nouveaux programmes relationnels et affinitaires , en ligne avec son objectif de 35 signatures de nouveaux programmes sur l'ensemble de l'exercice 2024.

Parallélement, le réseau du groupe Obiz © compte aujourd'hui plus de 55 000 partenaires commerciaux , avec une approche axée sur 3 points clés :

intensification des efforts pour établir des relations solides avec les entreprises partageant les valeurs et la vision du Groupe ;

diversification des partenariats, en explorant de nouveaux modèles économiques avec les partenaires et en développant les espaces de visibilité pour faire leur promotion ;

rationalisation des partenariats entre les différentes entités du groupe pour développer les synergies et faire rayonner les partenaires.

Ce réseau solide de partenaires commerciaux, dont certains grands acteurs (Booking.com, Decathlon, Belambra, etc.), contribue activement au succès des programmes animés par Obiz © . Début 2024, le Groupe a accueilli de nouveaux partenaires tels que Lenovo, Siemens, Maeva, LG, But, Electrolux, Ceetiz, La Fourche, etc.

Le Groupe Obiz © : à la pointe de l'innovation technologique

Sur le volet technologique, le groupe Obiz © continue en 2024 à marquer des avancées significatives , notamment à travers la plateforme Loyalty Operator d'Adelya © , qui offre à ses bénéficiaires des fonctionnalités différenciatrices inégalées sur le marché . L'ambition du groupe est de faire de Loyalty Operator une plateforme ultra adaptative à plus haut niveau de scalabilité, avec un système d'information intégré pour un pilotage optimal.

Cette plateforme de pointe offre des fonctionnalités permettant une gestion personnalisée et scalable des environnements clients à travers le monde. Le projet « Business Machine », lancé en 2022, est en voie de finalisation, visant à construire et booster des systèmes de dynamisation commerciale, augmentant la performance économique des clients quelle que soit leur langue, leur métier, leur pays ou les logiciels utilisés.

Le groupe Obiz © : une présence internationale étendue !

Le groupe Obiz © poursuit son expansion à l'international , avec des déploiements dans plusieurs régions du monde.

En Europe, notamment en Espagne, le groupe Obiz © a renforcé ses partenariats avec des acteurs clés du secteur du paiement mobile et prépare un déploiement pour équiper les principales villes touristiques du pays, lui ouvrant de nouveaux marchés et renforçant sa présence dans la région. Toujours en Espagne, les experts du RSE Blue Quest ont choisi le groupe pour déployer un nouveau concept regroupant tous les commerces engagés dans le développement durable afin de favoriser la consommation responsable.

En Afrique, des projets novateurs, tels que la mise en place d'un système innovant unique permettant de dématérialiser toutes les billetteries dans le secteur des transports à Madagascar et gérer l'ensemble des flux financiers de cet écosystème complexe, témoignent de l'engagement du groupe à répondre aux besoins diversifiés des populations locales.

En parallèle, le groupe explore de nouvelles opportunités de croissance dans le monde entier, notamment dans le domaine du commerce de proximité et du tourisme.

Des avancées notables en matière de performance durable

En tant qu'entreprise à mission, le groupe Obiz © s'est engagé dans une trajectoire visant à concilier performance financière, enjeux environnementaux et dimension sociale , tout en se fixant comme ambition d'« accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, en impactant positivement le pouvoir d'achat, le bien-être et l'économie locale ».

Dans le cadre de sa politique RSE, et pour renforcer cet engagement, Obiz © a continué d'œuvrer pour évaluer et minimiser l'impact de son activité. Pour ce faire, le groupe a instauré la méthodologie du bilan carbone , visant à identifier ses principaux flux d'émissions, et lui permettre une réflexion stratégique sur la conduite des activités et leur impact environnemental.

En outre, Obiz © a été retenu par la Métropole de Lyon pour l'obtention du label RFAR (Relations Fournisseurs et Achats Responsables) qui vise à sélectionner les entreprises françaises qui ont démontré des relations durables et exemplaires avec leurs fournisseurs.

Le groupe Obiz © a également été sélectionné, avec un nombre restreint d'entreprises, par la Banque de France en partenariat avec l'Agence de la transition écologique (ADEME) et Météo France, afin de participer à la démarche indicateur climat de la Banque de France . Cette évaluation est l'opportunité pour Obiz © de bénéficier d'une information tierce objective sur son exposition aux risques climatiques et son positionnement par rapport à ses pairs du secteur. Cet indicateur peut être retenu comme un critère additionnel dans le processus d'octroi et être agrégé pour les portefeuilles bancaires de crédit aux entreprises afin de mesurer l'empreinte carbone.

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

En 2023, le groupe Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 M€ en croissance soutenue de +108%, accompagné d'un doublement de sa marge brute et un EBITDA en forte hausse de +110%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

