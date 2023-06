Obiz finalise l’acquisition de Ski Loisirs Diffusion

(AOF) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce la finalisation de l’acquisition de Ski Loisirs Diffusion (SLD), plateforme française éditeur d’API et de plateformes SaaS, leader de solutions dédiées aux Inters CSE, CSE (Comité Social et Économique) et Collectivités françaises. SLD propose plus de 120 000 offres de loisirs à prix réduits destinées à plus de 10 millions de bénéficiaires et compte 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120.

Sur le plan financier, ce rapprochement propulse l'ensemble constitué du groupe Obiz dans une nouvelle dimension : sur une base proforma en année pleine, le groupe entend réaliser un chiffre d'affaires à minima de 70 millions d'euros, accompagné d'une marge brute de 10 millions d'euros et d'un EBITDA de 3 millions d'euros en 2023, situant ainsi le groupe en avance sur ses objectifs 2025.

À l'issue de cette opération, Obiz détient désormais 100% du capital de Ski Loisirs Diffusion.

Cette acquisition a été financée par les fonds propres levés par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant total de 8 millions d'euros, par de nouveaux emprunts bancaires d'un montant de 6,5 millions d'euros souscrits pour l'occasion, et sur la trésorerie disponible d'Obiz.

SLD sera consolidée dans les comptes d'Obiz dès le 1er juillet 2023.

