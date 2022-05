OBIZ : Finalisation de l'acquisition d'Adelya par Obiz(C) : naissance d'un acteur majeur européen, leader du marketing relationnel et de la fidélisation clients - Début d'année dynamique pour Obiz(C) et Adelya

Lyon, le 2 mai 2022 – 7h30 – Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, annonce la finalisation de l'acquisition d'Adelya, éditeur de solutions de fidélisation et d'animation clientèle, le vendredi 29 avril 2022.

Adelya, le pionnier français des technologies NFC, rejoint Obiz © pour jouer un rôle clé au service des enjeux de fidélisation et de la relation clients

Obiz © a finalisé avec succès l'acquisition du spécialiste de la fidélisation et de la relation clients Adelya, le 29 avril dans le cadre de la constitution d'un réseau de franchisés pour le développement de sa nouvelle offre Merciz © .

La plateforme web Loyalty Operator d'Adelya est déployée dans plus de 11 500 points de ventes à fin 2021 pour animer plus de 16 millions de consommateurs, qui viendront s'ajouter aux 7 millions de bénéficiaires des offres d'Obiz © , autour de concepts innovants (Pass Commerce, Pass Tourisme, Cartes de fidélité, Cartes Cadeaux, etc.). Disponible en 7 langues et utilisée dans plus de 20 pays, la technologie d'Adelya est une solution tout-en-un présentant le meilleur rapport fonctionnalités/prix du marché, désormais boostée et augmentée par l'offre GoodTech © d'Obiz © .

Forte de 15 années d'expérience sur la niche technologique de la fidélisation clients, Adelya est l'un des pionniers en France des technologies NFC (Near Field Communication) et sans contact mobile abondamment utilisées à ce jour dans le paiement bancaire.

En 2021, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 M€ , en croissance de 6% par rapport à 2020, ainsi qu'une marge brute de 2,1 M€, représentant un taux de marge brute de 85% . L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 0,3 M€ en 2021, représentant un taux de marge d'EBE de 12,2% .

Le modèle d'éditeur de logiciel d'Adelya, générant des marges élevées récurrentes, complémentaire de celui d'Obiz © , va ainsi contribuer à l'amélioration de la marge brute et au renforcement de la rentabilité d'Obiz © dès l'exercice 2022.

Adelya constitue la 1 ère acquisition réalisée par Obiz © dans le cadre de la stratégie de croissance externe mise en œuvre depuis l'introduction en Bourse de la société en mai 2021.

Naissance d'un acteur majeur, leader du marketing relationnel et de la fidélisation clients

Le rapprochement entre Obiz © et d'Adelya donne désormais naissance à un acteur majeur, leader du marketing relationnel et de la fidélisation clients.

La vision commune des deux sociétés et la complémentarité de leurs offres présente au groupe Obiz © de nouvelles perspectives de croissance et lui donnera une attractivité différenciatrice pour se démarquer de ses concurrents et convaincre les futurs entrepreneurs indépendants de le rejoindre dans son réseau de franchisés, en leur proposant la puissance marketing de la plateforme Loyalty Operator .

Les deux sociétés ont d'ores et déjà commencé à construire leur offre commune, baptisée Obelya , laboratoire créatif qui aura pour objectif, grâce à la synergie des expertises de chacune des deux parties, d'améliorer l'efficacité des organisations (grands comptes et acteurs de proximité) dans leurs enjeux de fidélisation au niveau national et international.

Début d'année dynamique pour Obiz © et Adelya et bonnes perspectives de croissance post-acquisition

Le 1 er trimestre de l'exercice 2022 a été marqué par une croissance soutenue du chiffre d'affaires, tant pour Obiz © que pour Adelya.

Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 M€, en croissance de +35% par rapport au 1 er trimestre 2021. La marge brute a enregistré une augmentation de +4%, représentant un taux de marge brute de 8,3% sur le trimestre.

Adelya a quant à elle vu son chiffre d'affaires trimestriel s'accroître de 16% par rapport à la même période l'an dernier, et sa marge brute augmenter de 10% représentant un taux de marge brute de 85,5%.

Groupe Obiz © En k€ - Données non auditées T1 2021

consolidé T1 2022

proforma* Chiffre d'affaires 6 141 8 948 dont Obiz © 6 141 8 264 dont Adelya - 684 Variation en % +46% Marge brute 669 1 278 dont Obiz © 669 693 dont Adelya - 585 Variation en % +91%

*Données intégrant la société Adelya (consolidée au 1 er mai 2022) depuis le 1 er janvier 2022

Modalités de l'opération – Introduction des critères ESG dans le financement

L'opération prend la forme d'une acquisition par Obiz © de 100% des titres d'Adelya.

Le prix d'acquisition s'élève à 3,1 M€ en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 0,3 M€, conditionné par la performance future d'Adelya.

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres d'Obiz © ainsi que par emprunt bancaire.

Pour financer une partie de l'acquisition d'Adelya, Obiz © a souscrit un prêt à impact « PACT » d'un montant de 2 M€ auprès d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Ce prêt prévoit une bonification du taux d'intérêt pouvant conduire jusqu'à 20% d'économie sur les frais financiers, en fonction des progrès annuels en matière de RSE, mesurés par l'agence de notation extra-financière EthiFinance, et vient donc renforcer l'engagement RSE d'Obiz © . Pour rappel, la société a obtenu, en mars 2021, une notation extra-financière de 68/100 attribuée par EthiFinance, correspondant à un niveau de performance « Avancée ».

Adelya sera intégrée aux comptes consolidés d'Obiz © à partir du 1 er mai 2022.

Jean-François Novak, Fondateur et Président-Directeur général d'Adelya déclare : « Nous sommes très heureux de rejoindre Obiz © , le leader du marketing relationnel, que je considère être le partenaire idéal pour prolonger notre dynamique de croissance. En s'appuyant sur le vaste réseau de partenaires d'Obiz © , sa capacité à bâtir des offres à mission et la puissance fonctionnelle et systémique de notre solution, nous serons en mesure de présenter au marché européen une offre unique et démontrée afin d'accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation à travers la transformation digitale. »

Brice Chambard, Fondateur et Président-Directeur général d'Obiz © , commente : « Après plusieurs mois de travail pour l'aboutissement de cette acquisition stratégique, nous sommes aujourd'hui très confiants quant à l'atteinte de nos objectifs long terme et le renforcement de nos marges grâce à l'apport d'Adelya. Notre vision commune et la complémentarité de nos offres sont des atouts qui nous permettront de réussir ce rapprochement pour créer de la valeur et appuyer les entreprises de toute tailles dans leur stratégie relationnelle, soutenir le pouvoir d'achat de leurs clients et revitaliser leurs territoires économiques. Je tiens à remercier nos équipes pour leurs efforts menés au quotidien pour la poursuite de notre croissance, nos partenaires pour la réussite de ces opérations et nos actionnaires pour leur confiance. »

Partenaires de l'opération

Julie Thomas, avocate associée chez Lamy Lexel commente : « Accompagner Obiz dans cette opération de croissance externe a été un immense plaisir pour les équipes Lamy Lexel. Nos départements M&A, Contrats, Fiscal et Social ont été mobilisés pour cette première opération de croissance externe d'Obiz depuis son introduction en Bourse. Une opération guidée par la stratégie d'Obiz, mais aussi par ses valeurs, portées par Brice Chambard et ses équipes, qui ont su faire de cette opération une très belle aventure humaine partagée avec les équipes d'Adelya. »

Elena Mazille, associée chez BYCap Advisory témoigne : « Cette acquisition est le fruit d'un process rythmé orchestré par le cabinet de conseil BYCap Advisory qui, après avoir travaillé avec les équipes Obiz © , sur plusieurs pistes stratégiques en France et à l'international, dont Adelya, a su présenter et défende le projet Obiz © auprès des dirigeants, le tout dans un timing relativement court. »

François Mechin, associée chez Grant Thornton déclare : « Toute l'équipe TAS de Grant Thornton a été ravie d'accompagner le groupe OBIZ dans l'acquisition de la société Adelya. »

À propos d'Adelya

Société innovante créée à Toulouse en novembre 2005 par trois pionniers du CRM, Adelya propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques.

Editeur de logiciel en mode SaaS pour la dynamisation des commerces de proximité et des lieux touristiques, ADelya met à disposition de ses clients une plateforme web tout en un, Loyalty Operator , très simple à déployer, qui leur permet de gérer, d'animer et de dynamiser des écosystèmes marchands autour de concepts de cartes digitales (fidélité, pass commerce et tourisme, cadeaux, wallet, etc.)

Adelya compte de nombreux clients dans 4 marchés distincts adaptés à sa solution : les Marques et Enseignes, les Unions Commerciales de Centres Villes, Les Office et Organismes de Tourisme et les commerces indépendants isolés. Plus de 160 organisations de tous métiers, implantées dans 21 pays, utilisent la technologie d'Adelya pour dynamiser leur relation avec plus de 16 millions de consommateurs.

En 2021, Adelya a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 M€, en croissance de 6%, et une marge brute de 2,1 M€ représentant un taux de marge brute de 85%. L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 0,3 M€ en 2021, représentant un taux de marge d'EBE de 12,2%. L'effectif d'Adelya est de 31 collaborateurs à fin 2021.

Plus d'informations sur : www.adelya.com

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, Obiz © est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 40 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de 38 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.

Sur l'exercice 2021, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires de 36,9 M€, en progression de +140% sur un an.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.

Obiz © est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

Contacts

Relations Investisseurs

Zineb Essafi

+33 (0)1 53 67 36 90

obiz@actus.fr Relations Presse

Amaury Dugast

+33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nW9wlJlmY26YnHFrlsmXmpdra5xlxmOWbWiXxmeZa5+Ua5tjmZxmmMicZnBlmGlo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74342-cp_closing_adelya_02052022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com