OBIZ : Chiffre d'affaires consolidé de 70,3 M EUR au 1er semestre 2025/26, en progression de +9% - Confirmation du redressement opérationnel : retour à un EBITDA positif attendu dès le 1er semestre 2025/26

Efficacité des actions visant à renforcer le pilotage opérationnel et l'agilité financière :

premiers effets sur la performance opérationnelle visibles dès le 1 er semestre 2025/26

premiers effets sur la performance opérationnelle visibles dès le 1 semestre 2025/26 Confirmation des objectifs du plan Equinoxe 2027

Lyon, le 30 avril 2026 – 18h00 – Obiz (Euronext Growth ® - FR0014003711 – ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et première GoodTech © sur le marché d'Euronext Growth ® à Paris, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1 er semestre de l'exercice 2025/26 (du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026).

Pour rappel, l'exercice 2025 présentait une durée exceptionnelle de 9 mois (du 1 er janvier au 30 septembre 2025), en raison de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2025 (période du 1 er octobre 2024 au 31 mars 2025) a été recalculé afin de permettre la comparaison avec le 1 er semestre 2025/26.

En M€ - Données consolidées non auditées 1 er semestre 2024/25

(recalculé) 1 er semestre 2025/26 Variation Chiffre d'affaires 64,5 70,3 +9% dont Programmes relationnels et affinitaires 4,8 5,8 +20% dont Boutiques e-commerce 59,7 64,5 +8%

Chiffre d'affaires consolidé en croissance de +9% au 1 er semestre 2025/26

Au 1 er semestre de son exercice 2025/26, clos le 31 mars 2026, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70,3 M€, en croissance de +9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité historique du Groupe, Programmes relationnels et affinitaires, affiche une forte progression de +20%, portée par les nouveaux programmes signés sur la période, confortant Obiz © dans son objectif de signer plus de 150 nouveaux programmes à horizon 2027.

L'activité Boutiques e-commerce enregistre quant à elle un volume d'affaires en croissance de +8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Confirmation du redressement opérationnel d'Obiz © : retour à la rentabilité attendu dès le 1 er semestre 2025/26

Grâce à la mise en œuvre soutenue du plan d'économies, le Groupe Obiz © prévoit un retour à un EBITDA positif dès le 1 er semestre 2025/26 , témoignant de l'efficacité et de la rigueur des mesures opérationnelles déployées.

Pour rappel, ce plan d'actions opérationnel destiné à adapter l'organisation, intégrer efficacement les différentes entités au sein du Groupe et renforcer la maîtrise des coûts, s'articule autour de :

l'optimisation des coûts et l'organisation à travers la fusion des activités de Ski Loisirs Diffusion et d'ObizFid © , la mutualisation des ressources, la réduction des charges de personnel et le renforcement de l'automatisation au sein du Groupe, notamment sur les processus achats et approvisionnements ;

à travers la fusion des activités de Ski Loisirs Diffusion et d'ObizFid , la mutualisation des ressources, la réduction des charges de personnel et le renforcement de l'automatisation au sein du Groupe, notamment sur les processus achats et approvisionnements ; la préservation de la trésorerie à travers l'optimisation du besoin en fonds de roulement avec une gestion efficace du cycle d'exploitation et le renforcement du pricing power permettant de mieux valoriser les prestations du groupe ;

à travers l'optimisation du besoin en fonds de roulement avec une gestion efficace du cycle d'exploitation et le permettant de mieux valoriser les prestations du groupe ; la capitalisation sur les solutions technologiques et les modèles économiques des avantages salariés (API et revenue sharing issu des activités de Ski Loisirs Diffusion) au bénéfice direct des bénéficiaires de l'offre de fidélisation (clients, distributeurs et clients finaux).

Fort de ces premiers effets tangibles sur sa rentabilité, Obiz © réaffirme les ambitions du plan stratégique Equinoxe 2027, visant à atteindre 7M€ d'EBITDA en 2027 , à améliorer la rentabilité ainsi que la génération de cash-flow sur les prochains exercices.

L'exercice 2025/26 s'inscrit comme une année charnière dans cette trajectoire. Le Groupe est ainsi confiant dans sa capacité à atteindre un solide niveau de performance économique et financière au titre de cet exercice.

Brice Chambard, Président-Directeur général du Groupe Obiz © , déclare :

« Ce premier semestre marque un tournant pour le Groupe Obiz © et démontre notre capacité à redresser rapidement nos indicateurs de rentabilité après une année 2025 de transition exigeante. Les actions que nous avons engagées avec détermination, notamment en matière de restructuration et d'optimisation des coûts , portent leurs fruits et commencent à se traduire concrètement dans notre profitabilité .

Notre retour à un EBITDA positif attendu dès ce semestre valide la pertinence de cette stratégie et la solidité de notre modèle. Il confirme également la mise en place d'un cadre de gestion plus exigeant, orienté vers la performance durable. Le renforcement de notre pricing power , combiné à l'efficacité opérationnelle de nos équipes, améliore structurellement nos marges et notre compétitivité.

Sur la base de cette dynamique, nous nous abordons la suite de l'exercice avec confiance et restons pleinement mobilisés dans l'exécution de notre plan Equinoxe 2027 , avec une vigilance accrue portée à notre efficacité opérationnelle. »

Calendrier financier 2025/26

Résultats semestriels 2025/26 : 29 juin 2026 (vs. 24 juillet initialement prévu)

(vs. 24 juillet initialement prévu) Chiffre d'affaires annuel 2025/26 : 30 octobre 2026

Résultats annuels 2025/26 : 29 janvier 2027

À propos d'Obiz ©

Obiz © est une entreprise à mission leader sur son marché, créée en 2010, spécialisée dans le développement de solutions de marketing relationnel innovantes et responsables pour renforcer l'attractivité et la compétitivité des organisations de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations) et booster leur écosystème.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le Groupe conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients. Obiz © bénéficie de trois avantages concurrentiels forts : des références clients majeurs et ambitieux, une largeur d'offres unique sur le marché du marketing relationnel, et une forte capacité de déploiement à l'international.

Son modèle économique, unique et co-créateur de valeurs pour ses clients comme pour son réseau de partenaires exclusif, permet à Obiz © de poursuivre son ambition : améliorer le pouvoir d'achat au service du bien-être de tous et soutenir l'économie locale. Le Groupe renforce son positionnement stratégique en intensifiant d'une part le développement de relations fortes et durables avec toutes les parties prenantes et d'autre part une capacité d'innovation significative et continue.

Aujourd'hui, le Groupe est présent dans 65 pays et opère plus de 150 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées auprès de son large réseau de plus de 55 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Obiz © compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Obiz © opère 1,5 Md€ de flux financiers chaque année.

En 2025, Obiz © a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 99,1 M€ M€ en croissance de +17%.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2024, de 70/100 de la part d'EthiFinance (+2 pts. vs 2023).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

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