OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Lyon, le 2 janvier 2024 – 18h30 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz © (Euronext Growth ® - FR0014003711 - ALBIZ) , plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1 ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 820

Solde en espèces : 145 179,36 €

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 50 965 titres 309 517,23 € 707 transactions VENTE 50 305 titres 309 041,07 € 674 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 21 664

Solde en espèces : 129 986,32 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos d'Obiz ©

Créée en 2010, le groupe Obiz © est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.

Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz © conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.

Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz © auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.

Obiz © est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).

Obiz © est cotée sur le marché Euronext Growth ® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).

Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 707 50 965 309 517,23 674 50 305 309 041,07 03/07/2023 0 0 0 1 30 154,8 04/07/2023 0 0 0 6 686 3585,52 05/07/2023 0 0 0 11 1104 5885,64 06/07/2023 6 183 1001,94 20 1358 7460,99 07/07/2023 10 481 2819,86 13 1195 6982,5 10/07/2023 7 177 1072,8 6 338 2093,07 11/07/2023 3 48 288 2 16 97,6 12/07/2023 5 690 4120,34 15 1082 6537,23 13/07/2023 9 719 4332,19 6 140 854,43 14/07/2023 9 1098 6480,95 1 1 5,9 17/07/2023 5 225 1314,81 0 0 0 18/07/2023 2 175 1063,83 22 1418 8587,41 19/07/2023 0 0 0 5 324 1977,24 20/07/2023 0 0 0 1 61 375,76 21/07/2023 16 1568 9547,55 3 132 793,76 24/07/2023 14 1022 6095,72 0 0 0 25/07/2023 5 775 4642,41 16 1263 7698,74 26/07/2023 11 355 2189,57 1 6 37,32 27/07/2023 13 2742 15444,59 26 1817 10860,39 28/07/2023 12 523 3268,75 7 609 3869,77 31/07/2023 12 575 3698,98 4 648 4194,05 01/08/2023 12 533 3410,13 11 1112 7208,76 02/08/2023 9 363 2324,03 13 1394 9060,02 03/08/2023 9 593 3834,69 9 992 6509,31 04/08/2023 7 466 3025,69 12 1280 8441,86 07/08/2023 7 561 3688,29 8 961 6390,36 08/08/2023 8 841 5558,08 4 125 835 09/08/2023 3 229 1509,32 5 680 4528,6 10/08/2023 4 526 3432,62 0 0 0 11/08/2023 0 0 0 5 243 1587,23 14/08/2023 5 153 1000,31 2 17 111,86 15/08/2023 2 147 955,5 0 0 0 16/08/2023 2 130 845 2 32 208,64 17/08/2023 4 153 991,03 1 70 455 18/08/2023 15 831 5249,68 1 4 25,44 21/08/2023 1 15 93,3 2 78 485,18 22/08/2023 5 215 1334,01 0 0 0 23/08/2023 10 425 2602,11 0 0 0 24/08/2023 2 155 937,91 2 41 249,28 25/08/2023 6 520 3207,98 16 1583 9839,29 28/08/2023 3 492 3029,74 2 500 3090 29/08/2023 1 50 307 0 0 0 30/08/2023 6 413 2525,08 1 140 859,6 31/08/2023 3 25 155,2 6 654 4079,22 01/09/2023 0 0 0 0 0 0 04/09/2023 2 144 898,56 0 0 0 05/09/2023 4 189 1177,8 0 0 0 06/09/2023 6 235 1456,8 0 0 0 07/09/2023 1 84 515,76 1 70 432,6 08/09/2023 1 50 307 1 50 307 11/09/2023 2 27 166,26 7 530 3298,62 12/09/2023 3 361 2260,64 3 325 2045,9 13/09/2023 5 280 1751,6 5 256 1612,8 14/09/2023 3 180 1118,32 5 865 5433,5 15/09/2023 3 103 647,84 1 45 283,5 18/09/2023 4 130 812,06 0 0 0 19/09/2023 4 478 3013,04 10 1253 7965,48 20/09/2023 10 623 3957,58 12 816 5232,4 21/09/2023 9 530 3400,3 5 215 1386,2 22/09/2023 10 2062 13068,96 0 0 0 25/09/2023 5 0 0 0 0 0 26/09/2023 6 582 3621,28 1 142 886,08 27/09/2023 8 1182 7258,32 2 54 334,56 28/09/2023 1 0 0 2 0 0 29/09/2023 4 359 2189,34 8 599 3694,08 02/10/2023 4 0 0 0 0 0 03/10/2023 1 100 608 1 15 91,5 04/10/2023 1 26 157,56 2 13 79,04 05/10/2023 6 0 0 10 0 0 06/10/2023 7 573 3475,88 0 0 0 09/10/2023 2 0 0 15 0 0 10/10/2023 10 762 4608,78 11 871 5331,64 11/10/2023 4 305 1838,6 25 1688 10403,08 12/10/2023 8 680 4085,6 8 386 2333,22 13/10/2023 2 100 600 7 388 2345,6 16/10/2023 5 999 6218,86 25 1802 11276,6 17/10/2023 6 320 1998,5 5 576 3639,96 18/10/2023 0 0 0 3 60 375,6 19/10/2023 8 399 2473,72 0 0 0 20/10/2023 13 567 3488,58 3 650 4011 23/10/2023 6 301 1831,14 12 1200 7397,76 24/10/2023 5 166 1015,1 1 60 367,2 25/10/2023 20 1472 8862,26 0 0 0 26/10/2023 14 1067 6162,46 6 925 5460 27/10/2023 13 1528 8884,28 3 100 591,5 30/10/2023 7 666 3731,92 4 162 929,64 31/10/2023 8 589 3283,7 1 461 2600,04 01/11/2023 1 100 566 4 135 768,2 02/11/2023 3 226 1289,68 7 250 1442,38 03/11/2023 3 130 748,8 0 0 0 06/11/2023 1 115 671,6 8 1119 6602,1 07/11/2023 6 275 1593,2 1 25 145 08/11/2023 8 483 2773,94 0 0 0 09/11/2023 5 86 488,78 1 30 171,6 10/11/2023 2 100 568 0 0 0 13/11/2023 9 0 0 0 0 0 14/11/2023 3 173 963,26 0 0 0 15/11/2023 4 54 299,44 0 0 0 16/11/2023 7 511 2799,36 2 185 1017,5 17/11/2023 8 613 3371,5 7 577 3193,34 20/11/2023 0 0 0 16 589 3314,62 21/11/2023 8 471 2676,56 7 141 808,6 22/11/2023 2 50 283 0 0 0 23/11/2023 8 195 1101,1 0 0 0 24/11/2023 4 235 1329,4 0 0 0 27/11/2023 3 234 1322,18 8 375 2134,74 28/11/2023 2 64 367,36 2 60 345,6 29/11/2023 3 30 172,8 2 100 578 30/11/2023 4 136 786,28 0 0 0 01/12/2023 2 100 584,16 9 576 3379,48 04/12/2023 4 194 1178,88 5 488 3019,68 05/12/2023 7 1400 8556 4 408 2505,12 06/12/2023 2 428 2593,68 16 1175 7186,74 07/12/2023 0 0 0 3 100 610 08/12/2023 3 100 609 2 88 536,8 11/12/2023 8 360 2184,8 3 362 2208,2 12/12/2023 8 375 2282 2 42 256,2 13/12/2023 1 40 243,2 2 123 750,3 14/12/2023 6 388 2361,6 5 350 2140 15/12/2023 8 709 4309 0 0 0 18/12/2023 5 390 2367,9 0 0 0 19/12/2023 4 0 0 1 0 0 20/12/2023 1 120 724,8 6 445 2694,48 21/12/2023 6 351 2113,02 8 431 2603,36 22/12/2023 8 2283 13672,8 3 600 3577,38 27/12/2023 11 728 4656,82 42 3543 22418,82 28/12/2023 20 909 5917,98 17 513 3387,64 29/12/2023 5 398 2643,96 8 764 5082,32