Obiz ajuste son objectif d'Ebitda pour 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans le cadre du nouveau plan stratégique Equinoxe2027, Obiz réitère ainsi son objectif d'atteindre 7 millions d'euros d'Ebitda à horizon 2027 et d'accroître sa génération de cash-flow.

(AOF) - Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce ajuster son objectif d’Ebitda pour l’exercice 2024. Après trois années de forte croissance, ponctuées par trois acquisitions, la société constate une évolution de ses mix prix et activités au sein de l’activité de boutiques e-commerce. En conséquence, l'Ebitda n’atteindra pas l’objectif de 3,5 millions fixé initialement, et devrait se situer en deçà du niveau de 2023.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.