Obésité : Biophytis Trace sa Voie vers un Marché en Pleine Explosion

Biophytis SA, entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices pour l’obésité, la sarcopénie et la longévité, saisit une opportunité majeure sur le marché de l’obésité en pleine expansion, en répondant à un besoin médical non satisfait : préserver la masse et la fonction musculaires chez les patients en perte de poids traités par agonistes des récepteurs GLP-1.

Les thérapies GLP-1 telles que la semaglutide et le Frzépatide ont révolutionné la prise en charge de l’obésité en permettant une perte de poids significative. Cependant, jusqu’à 40 % du poids total perdu peut provenir du tissu musculaire, ce qui soulève des inquiétudes concernant la mobilité, la force et la santé métabolique à long terme. Biophytis est à l’avant-garde de ce défi avec son candidat médicament principal, BIO101 (20-hydroxyecdysone), le premier activateur oral du récepteur MAS conçu pour contrer la fonte musculaire associée à la perte de poids induite par les traitements GLP-1.

Les résultats cliniques récents et positfs avec l’enobosarm et le bimagrumab — deux agents ciblant la préservaton musculaire dans l’obésité — confirment davantage le besoin critque de thérapies qui s’attaquent à la perte musculaire lors de la réducton pondérale.