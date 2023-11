Ober : recul de ses ventes sur 9 mois

(AOF) - Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année 2023 d'Ober, spécialiste des solutions décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, s'élève à 25,9 millions d'euros, soit un repli de 11,8%. L'ensemble Ober a enregistré au troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, en baisse de 25% par rapport à un troisième trimestre 2022 qui était en croissance de +17%. Dans une conjoncture de plus en plus incertaine, l'activité du trimestre a souffert du ralentissement des ventes en France (-8%) et à l'international (-38%).

Pour les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'ensemble Ober ressort à 19,0 millions d'euros (73,5% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2023) et est en baisse de -6,6 % par rapport à l'année précédente.

À court terme, face à un contexte de marché incertain, le groupe Ober opère avec prudence et discipline en ajustant ses prix en fonction de l'inflation et en optimisant ses coûts et sa productivité.

À plus long terme, le groupe poursuit sa stratégie de développement à travers une politique constante d'innovation, une exigence permanente de qualité et des engagements forts en matière d'environnement et de durabilité.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.