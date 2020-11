O2i : O2i - Un 3ème trimestre qui laisse entrevoir un début de reprise, fort rebond de l'Ingénierie avec une hausse des ventes de 40%

GROUPE O2i

UN 3ÈME TRIMESTRE QUI LAISSE ENTREVOIR UN DÉBUT DE REPRISE

FORT REBOND DE L'ACTIVITÉ D'INGÉNIERIE AU 3ÈME TRIMESTRE AVEC UNE HAUSSE +40,2%

DÉBUT DE REPRISE DANS LA FORMATION QUI RESTE IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

Données consolidées en M€* T3 2019 T3 2020 D 9 mois 2019 9 mois 2020 D Chiffre d'affaires 11,21 9,68 -13,6% 39,51 30,45 -22,9% Par activité Formation IT, Digital 9,24 7,04 -23,9% 31,37 21,99 -29,9% Ingénierie 1,71 2,40 +40,2% 7,40 7,67 +3,7% Adiict 0,26 0,25 -5,0% 0,74 0,79 +6,5%

(*Données consolidées non auditées)

Au cours du 3ème trimestre 2020, le groupe O2i a connu un début de reprise avec un très net rebond de son activité d'Ingénierie en hausse de +40,2% à 2,4 M€, portant ainsi à +3,7% sa croissance depuis le début de l'année.

L'activité de Formation a connu un début de reprise depuis le mois de septembre, même si elle reste mesurée et toujours marquée par la crise sanitaire. Pendant cette période de déconfinement, M2i a pu reprendre, en partie, ses formations en présentiel tout en maintenant un niveau élevé de cours en distanciel.

Les ventes de la suite logicielle Adiict bénéficient toujours de son modèle de revenus récurrents avec un chiffre d'affaires, sur le 3ème trimestre 2020, de 0,25 M€ vs 0,26 M€ sur la même période l'an dernier et une croissance de +6,5% depuis le début de l'année.

PERSPECTIVES

A ce stade, l'arrivée de la seconde vague du Covid-19 ne semble pas pour l'instant enrayer la reprise de l'activité d'Ingénierie.

Concernant l'activité de Formation, le nouveau confinement pourrait ralentir la reprise d'activité constatée par M2i depuis le mois de septembre. Toutefois, fort de ses solutions technologiques et pédagogiques, qui permettent à ses clients de suivre ses cursus de formation à distance, M2i estime, à ce stade, que l'impact de ce nouvel épisode sanitaire devrait être bien inférieur sur ses ventes comparé à celui du premier confinement.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires annuel, le 15 février 2021 au plus tard.

A propos du Groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;

L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ;

L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 15.309.239 actions

Publication, le 15 novembre 2020

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - b-arragon@groupeo2i.com