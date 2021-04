O2i : O2i - Forte progression de la rentabilité au S2 2020 avec un ROC de 1,67 M EUR et un RN de 0,88 M EUR

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ AU 2ND SEMESTRE 2020 AVEC UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 1,67 M€ ET UN RÉSULTAT NET DE 0,88 M€

Solides perspectives de croissance sur 2021

12 mois 2nd semestre M€ 2019 2020 2019 2020 ? Chiffre d'affaires 56,64 48,15 28,35 27,38 -3,40% Résultat Opérationnel Courant 0,36 0,16 -0,19 1,67 +1,9 M€ Résultat Opérationnel -0,08 -0,69 -0,88 1,31 +2,19 M€ Résultat Financier -0,55 -0,74 -0,33 -0,43 Résultat avant impôt -0,63 -1,43 -1,21 0,88 +2,1 M€ Résultat Net -0,92 -1,43 -1,3 0,88 +2,2 M€

Au cours de son exercice 2020, le Groupe O2i a enregistré un chiffre d'affaires de 48,15 M€, en baisse de -14,9% par rapport à 2019.

La baisse exceptionnelle d'activité subie par le Groupe O2i sur 2020 s'explique par l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de Formation qui a été contrainte de restreindre, du jour au lendemain, l'accès en présentiel à ses 35 centres sur toute la France. Cette activité, qui représente habituellement plus de 2/3 des facturations du groupe, a vu ainsi mécaniquement ses ventes chuter de -32,4% au 1er semestre 2020 avant de connaître une nette reprise au 2nd semestre et un retour de la croissance (+0,7%) au 4ème trimestre.

Pendant toute cette période, M2i a pu faire monter en puissance, à un rythme accéléré, l'ensemble de ses solutions technologiques et pédagogiques permettant de suivre à distance ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management, avec une qualité pédagogique au moins équivalente aux formations en présentiel. Le chiffre d'affaires réalisé sous cette modalité a ainsi connu une croissance exponentielle et a représenté plus de 64% du chiffre d'affaires formation au 4ème trimestre 2020, contre moins de 2% un an plus tôt. La crise du Covid-19 a ainsi permis d'accélérer la transformation de M2i pour en faire un acteur majeur de la formation à distance.

Les autres activités du groupe ont bien résisté à la période de crise actuelle avec, pour l'Ingénierie, des ventes qui se sont inscrites en croissance de +7,3% sur l'année 2020 pour atteindre 10,6 M€. La suite logicielle Adiict a enregistré une croissance de ses facturations sur 2020 de +6,7% par rapport à 2019, à 1 M€.

FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ AU 2ND SEMESTRE 2020

La reprise d'activité constatée à partir du mois de septembre dans la Formation et la forte croissance de ses activités d'Ingénierie et logiciels, associées aux efforts de rationalisation des coûts, ont permis au Groupe O2i de voir ses résultats progresser très fortement au 2nd semestre et de rattraper, en partie, le manque de résultat enregistré sur les 6 premiers mois de l'année.

Ainsi, le Résultat Opérationnel Courant atteint 1,67 M€ au 2nd semestre 2020 (contre -0,19 M€ au 2nd semestre 2019) et redevient bénéficiaire sur l'ensemble de l'année à 0,16 M€ (contre une perte de -1,51 M€ au 1er semestre 2020). Le Résultat Opérationnel ressort à 1,31 M€ au 2nd semestre 2020 (contre -0,88 M€ au 2nd semestre 2019), en amélioration de +2,19 M€, permettant de ramener la perte de -2,0 M€ au 1er semestre 2020, à -0,69 M€ sur l'ensemble de l'année.

Le Résultat Financier est resté contenu à -0,43 M€ au 2nd semestre 2020 contre -0,33 M€ sur la même période un an plus tôt.

Au final, le Résultat Net s'établit à 0,88 M€ au 2nd semestre 2020 (contre une perte de -1,30 M€ au 2nd semestre 2019) et à -1,43 M€ sur 2020 (contre -2,3 M€ au 1er semestre 2020).

La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 au niveau du Groupe O2i s'élève à 14,5 M€.

Le Groupe a par ailleurs bénéficié sur l'année 2020 de 8 M€ de PGE et de prêt atout BPI.

SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE SUR 2021

Le groupe anticipe pour l'exercice en cours :

- un très net rebond de son activité de Formation, grâce notamment au succès de ses cursus en mode distanciel et,

- la poursuite de la croissance de ses activités d'Ingénierie et de logiciel.

Prochaine publication

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021, au plus tard le 15 mai 2021.

A propos du Groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité :

La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i),

L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME,

L'édition de logiciels et de plateformes collaboratives pour le management et la production multimédia avec la suite logicielle Adiict.

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - Email : b-arragon@groupeo2i.com

Publication le 23 avril 2021