O2 Capital AM recrute un nouveau directeur commercial

O2 Capital Asset Management vient de recruter Julien Pietri au poste de directeur commercial pour accompagner la structuration et l’élargissement de sa distribution auprès d’investisseurs professionnels.

Julien Pietri vient de Keys REIM où il était directeur régional développement, dédié à la commercialisation de fonds professionnels immobiliers auprès des acteurs du patrimoine. Avant cela, il a travaillé au sein de Paref Gestion, 1818 et BNP Paribas.

Son arrivée fait suite au départ de Stéphane Brunel, qui était directeur commercial d’O2, et qui a rejoint Dôm Finance.