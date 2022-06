Nyxoah Rejoint l'Initiative Euronext Tech Leaders, Incluse dans l'Indice Euronext Tech Leaders

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 7 juin 2022 22:30 CET / 16:30 ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société est fière d'annoncer qu'elle fait partie de la nouvelle initiative Euronext Tech Leaders, qui est composée de plus de 100 entreprises technologiques innovantes et à forte croissance avec plus de 1 000 milliards d'euros de capitalisation boursière globale.

Les sociétés participant à l'initiative Euronext Tech Leaders seront incluses dans l'indice Euronext Tech Leaders et bénéficieront d'une série de programmes exclusifs, tels que des programmes Euronext dédiés visant à améliorer les conditions de trading pour les investisseurs de retail, une plus grande visibilité internationale grâce à des initiatives de marketing et de communication, et un accès au club C-level proposant des événements de networking exclusifs.

« Nous sommes fiers que notre mission axée sur le patient ait permis à Nyxoah d'être l'une des 100 entreprises technologiques à être reconnues pour leur innovation et leur croissance grâce à leur inclusion dans l'initiative et l'indice Euronext Tech Leaders », a commenté Olivier Taelman, CEO de Nyxoah.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio ® , une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La visions de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio ® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l’une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l’autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l’extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société mène actuellement l’étude pivot IDE DREAM pour la FDA obtenir l’autorisation de mise sur le marché.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.nyxoah.com/ .

Attention – marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine.

