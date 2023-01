Nyxoah Nomme M. Daniel Wildman à son Conseil d'Administration

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 9 janvier 2023, 22h30 CET / 16h30 ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). Elle a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Daniel Wildman en tant que Directeur Indépendant au sein de son Conseil d'Administration*.

M. Wildman a plus de 40 ans d’expérience dans l'industrie des dispositifs médicaux. Il est actuellement Président du Conseil d'Administration de Progenerative Medical, Inc. et conseiller stratégique auprès de plusieurs sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Il est également membre du Conseil d'Administration d'UroGen Pharma, Ltd.

M. Wildman a passé la majeure partie de sa carrière chez Johnson & Johnson ("J&J"), où il a dirigé l'initiative stratégique en matière de chirurgie numérique, la franchise DuPuy Synthes Spine de J&J et la division Ethicon Biosurgery de J&J. Avant J&J, M. Wildman a passé dix ans chez Boston Scientific Corporation, où il a occupé divers postes dans les domaines de la vente, du marketing, des opérations et de la planification stratégique.

Robert Taub, Président du Conseil d'Administration de Nyxoah, a commenté : "Nous sommes ravis d'accueillir M. Wildman au sein du Conseil d'Administration de Nyxoah. La richesse de son expérience et de ses connaissances dans les secteurs des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques sera précieuse à mesure que Nyxoah développera ses stratégies de R&D, cliniques et commerciales."

M. Wildman a ajouté : " Je suis très impressionné par la conception centrée sur le patient du système de stimulation du nerf hypoglosse Genio® de Nyxoah et par les avantages qu'il peut offrir aux personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil. En tant que membre du Conseil d'Administration, je suis impatient de travailler avec l'équipe dirigeante de Nyxoah pour obtenir l'approbation et lancer Genio® aux États-Unis."

* Wildman Ventures LLC, représenté par M. Daniel Wildman, a été nommé Directeur. Cette nomination prend effet immédiatement, sous réserve de confirmation par les actionnaires de la société lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

