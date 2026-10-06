NYLIM prend une participation majoritaire dans un spécialiste du crédit résidentiel

New York Life Investment Management, la maison mère de Candriam , va acquérir une participation majoritaire dans Invictus Capital Partners, gestionnaire américain spécialisé dans le crédit résidentiel unifamilial, comptant plus de 20 milliards de dollars d’actifs bruts sous gestion.

L’opération permettra à NYLIM d’étoffer sa plateforme mondiale de marchés privés, qui représente environ 304 milliards de dollars, en y ajoutant l’expertise d’Invictus en matière d’investissement dans le crédit résidentiel unifamilial américain, ainsi que sa plateforme propriétaire d’origination et de gestion opérationnelle de prêts, Verus Mortgage Capital. Ensemble, elles couvrent l’origination, l’analyse de crédit, le financement, la titrisation et la gestion d’actifs dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels. Au cours des dix dernières années, Invictus a acquis plus de 48 milliards de dollars de prêts résidentiels et a bâti une franchise de titrisation de premier plan sur le marché américain des RMBS (titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles), avec plus de 90 opérations de titrisation réalisées, note le communiqué.

Engagement de capital pluriannuel

NYLIM, qui gère un total de 838 milliards de dollars, cherche à élargir ses capacités en dette privée et en financement adossé à des actifs (asset-based finance). L’opération doit lui permettre d’offrir à ses clients institutionnels un accès différencié au marché américain du crédit résidentiel unifamilial, une classe d’actifs dans laquelle des capacités d’origination et de titrisation à grande échelle sont difficiles à reproduire.

Pour l’actif général (General Account) de New York Life, ce partenariat constituera une nouvelle source d’actifs hypothécaires résidentiels propriétaires et donnera accès aux capacités d’origination et de titrisation d’Invictus. Dans le cadre de l’opération, New York Life prendra également un engagement de capital pluriannuel significatif envers Invictus.

L'équipe dirigeante d’Invictus, dont le directeur général Michael Warden , restera en place et conservera une participation importante dans l’entreprise, afin de garantir l’alignement des intérêts. La finalisation de l’opération est attendue au premier trimestre 2027.

Invictus s’inscrit dans une série de prises de participation de NYLIM dans des gestionnaires spécialisés dans les marchés privés, le plus souvent en passant par sa filiale européenne Candriam : Kartesia (dette privée), Andera Partners (capital-investissement), Bow River Advisers (private equity), Tristan Capital Partners (immobilier)...

Laurence Marchal