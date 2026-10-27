NXP Semiconductors dévoile de beaux résultats, mais les prévisions déçoivent

NXP Semiconductors a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, portés par une progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ajusté. Le fabricant de semi-conducteurs a toutefois déçu les investisseurs avec des perspectives jugées peu encourageantes pour le quatrième trimestre, provoquant un net recul de son titre (-7%) dans les échanges après-Bourse.

Au troisième trimestre, clos le 27 septembre, NXP Semiconductors a enregistré un chiffre d'affaires de 3,79 milliards de dollars, contre 3,17 milliards un an plus tôt, dépassant les 3,76 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action diluée a atteint 4,20 dollars, contre 3,11 dollars à la même période l'an dernier, également au-dessus du consensus FactSet de 4,12 dollars. Ces performances témoignent d'une amélioration des résultats du groupe sur un an.

Pour le quatrième trimestre, NXP prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,75 et 3,95 milliards de dollars, soit un point médian de 3,85 milliards, légèrement inférieur aux 3,86 milliards anticipés par les analystes interrogés par LSEG. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 4,14 et 4,58 dollars, contre un consensus de 4,34 dollars. Le résultat opérationnel ajusté devrait quant à lui se situer entre 1,374 et 1,442 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,44 milliard. Malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'action NXP reculait de 7 % à 9 % dans les échanges après la clôture de Wall Street.