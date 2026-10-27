 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NXP Semiconductors dévoile de beaux résultats, mais les prévisions déçoivent
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 22:16

Ajouter Boursorama à vos sources

NXP Semiconductors a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes, portés par une progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice ajusté. Le fabricant de semi-conducteurs a toutefois déçu les investisseurs avec des perspectives jugées peu encourageantes pour le quatrième trimestre, provoquant un net recul de son titre (-7%) dans les échanges après-Bourse.

Au troisième trimestre, clos le 27 septembre, NXP Semiconductors a enregistré un chiffre d'affaires de 3,79 milliards de dollars, contre 3,17 milliards un an plus tôt, dépassant les 3,76 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action diluée a atteint 4,20 dollars, contre 3,11 dollars à la même période l'an dernier, également au-dessus du consensus FactSet de 4,12 dollars. Ces performances témoignent d'une amélioration des résultats du groupe sur un an.

Pour le quatrième trimestre, NXP prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,75 et 3,95 milliards de dollars, soit un point médian de 3,85 milliards, légèrement inférieur aux 3,86 milliards anticipés par les analystes interrogés par LSEG. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 4,14 et 4,58 dollars, contre un consensus de 4,34 dollars. Le résultat opérationnel ajusté devrait quant à lui se situer entre 1,374 et 1,442 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,44 milliard. Malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'action NXP reculait de 7 % à 9 % dans les échanges après la clôture de Wall Street.

Valeurs associées

NXP SEMICONDUCTO
253,5000 USD NASDAQ +3,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Gadi Eisenkot brandit un drapeau israélien, le 28 octobre 2026 à Tel-Aviv en Israël ( AFP / MAYA LEVIN )
    Élections en Israël: pas de majorité, et maintenant?
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:38 

    Les deux camps aux législatives en Israël sont au coude-à-coude avec selon les estimations 51 sièges pour le camp réuni derrière le centriste Gadi Eisenkot, et autant pour la droite et l'extrême droite emmenées par le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu. ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,5 +1,14%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,11214 -0,08%
Or
4 041,44 -0,55%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank