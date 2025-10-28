NXP optimiste sur ses prévisions du quatrième trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de NXP s’est élevé à 3,17 milliards de dollars, en baisse de 2% sur un an, au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, sur ces trois mois, le résultat opérationnel (Gaap) du fabricant néerlandais des semi-conducteurs coté à Wall Street a reculé de 10%, à 893 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires (Gaap) a fléchi sur cette période de 12%, à 631 millions de dollars. Par action, le bénéfice dilué (Gaap) a diminué de 11%, à 2,48 dollars. La marge brute (Gaap) est de 56,3%, contre 57,4% un an plus tôt.

Côté perspectives, NXP vise pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 3,2 et 3,4 milliards de dollars, soit une hausse attendue entre 3 et 9% sur un an. Le bénéfice par action dilué (Gaap) devrait se situer entre 2,40 et 2,81 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS