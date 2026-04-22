NVR affecté par la hausse des taux et des coûts au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 19:53
Le nombre de logements livrés a chuté de 22% sur un an, à 4 015 unités, en raison notamment d'un carnet de commandes moins fourni en début de période. La marge brute de l'activité de construction s'est contractée à 19,6%, contre 21,9% un an plus tôt, sous l'effet de la hausse du coût des terrains et de pressions sur les prix. Le prix moyen des nouvelles commandes a également reculé de 2%, à 440 100 dollars.
Le chiffre d'affaires consolidé a diminué de 22%, à 1,88 milliard de dollars, un niveau toutefois légèrement supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice trimestriel a reculé de 29%, pour s'établir à 67,76 dollars par action, confirmant l'impact significatif des conditions économiques sur la rentabilité du groupe.
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