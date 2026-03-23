Nvidia veut faire des usines d'IA flexibles des actifs du réseau électrique
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 14:43
Ces IA factories pourront se connecter plus rapidement au réseau et fonctionner comme des actifs énergétiques flexibles capables de soutenir le réseau, permettant ainsi de soutenir l'innovation en IA, tout en construisant un système d'alimentation plus fiable aux États-Unis.
Ces usines d'IA de nouvelle génération exploiteront le nouveau design de référence Nvidia Vera Rubin DSX AI Factory, qui inclut la bibliothèque logicielle DSX Flex pour connecter les usines d'IA aux services du réseau électrique.
Elles pourront utiliser la production et le stockage d'énergie co-localisés comme pont d'énergie pour les usines hybrides d'IA, puis exploiter ces ressources pour alimenter de manière flexible le réseau, accélérer l'interconnexion des usines IA et soutenir le système électrique plus large.
Ajoutant que les systèmes électriques d'aujourd'hui sont sous-utilisés pendant la plupart des heures de la journée, les usines d'IA flexibles en énergie pourront aider à débloquer jusqu'à 100 gigawatts de capacité dans tout le système électrique américain.
Elles combineront une conception optimisée des infrastructures avec une utilisation efficace des actifs existants et, lorsque nécessaire, de la production neuve, tout en se contractant lors de périodes limitées de stress du réseau.
Par ailleurs, les différents groupes énergétiques partenaires du projet s'engagent à développer les capacités de production d'énergie nécessaires pour garantir que l'offre réponde à la demande croissante.
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