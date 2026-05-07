Nvidia : vers un re-test du zénith des 216,8$
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 16:19
Sa capitalisation refranchit en force les 5.000Mds$, alors que le titre contribue pour 20% à la hausse des dividendes des 500 valeurs du "S&P", les valeurs du "SOXX" "GAFAM", c'est plus de 75%.
Le titre gravite 15% au dessus de sa MM200 qui gravite vers 184,5$ : ce serait un bon support en cas de consolidation court terme.
Valeurs associées
|213,3300 USD
|NASDAQ
|+2,65%
A lire aussi
-
Le Conseil allemand des experts fiscaux a abaissé sa prévision de recettes fiscales pour la période 2026-2030 de 87,5 milliards d'euros par rapport à ses dernières estimations d'octobre, ce qui accentue la pression sur un gouvernement fédéral confronté à un ... Lire la suite
-
Le principal négociateur ukrainien, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi à Miami, en Floride, pour une série de réunions avec des responsables américains alors que les pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine sont dans l'impasse. Roustem Oumerov est chargé ... Lire la suite
-
par Joshua McElwee Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a quitté le Vatican jeudi après avoir rencontré le pape Léon XIV, lors d'un entretien qui s'annonçait tendu après que le président américain Donald Trump a multiplié les attaques contre le souverain ... Lire la suite
-
Les actions de Whirlpool ont atteint leur plus bas niveau depuis 14 ans après la révision à la baisse de ses objectifs annuels et la suspension du dividende
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2, d'un commentaire de la direction ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer