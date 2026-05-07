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Nvidia : vers un re-test du zénith des 216,8$
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 16:19

Nvidia, véritable locomotive du "SOXX" mercredi soir avec un gain de 4,9%, rajoute 3% ce jeudi, à 210,5$ : le titre s'achemine vers un re-test du zénith des 216,8$ du 27 avril.
Sa capitalisation refranchit en force les 5.000Mds$, alors que le titre contribue pour 20% à la hausse des dividendes des 500 valeurs du "S&P", les valeurs du "SOXX" "GAFAM", c'est plus de 75%.
Le titre gravite 15% au dessus de sa MM200 qui gravite vers 184,5$ : ce serait un bon support en cas de consolidation court terme.

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