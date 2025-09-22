 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 19:00

Le fabricant de puces Nvidia

NVDA.O prévoit d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars (93,5 milliards d’euros) dans la startup d’intelligence artificielle (IA) OpenAI dans le cadre d’un nouvel accord, ont déclaré les deux sociétés lundi, alors que la concurrence s’intensifie dans le secteur.

Les entreprises ont dévoilé une lettre d’intention pour un partenariat stratégique historique visant à déployer au moins 10 gigawatts de puces Nvidia pour l’infrastructure d’IA d’OpenAI.

Elles visent à finaliser les détails du partenariat dans les semaines à venir, la première phase de déploiement devant entrer en service au second semestre 2026.

"Tout commence par la puissance de calcul", a déclaré Sam Altman, président-directeur général d’OpenAI, dans un communiqué.

"L’infrastructure de calcul sera la base de l’économie du futur, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour à la fois créer de nouvelles avancées en IA et donner aux individus et aux entreprises les moyens de les exploiter à grande échelle."

L'action Oracle ORCL.N , partenaire d’OpenAI, de SoftBank

9434.T et de Microsoft MSFT.O dans le projet de centre de données d’IA Stargate à 500 milliards de dollars, gagnait près de 5% à la Bourse de New York après l'annonce. Le titre Nvidia prenait lui 3%.

L’investissement de Nvidia intervient quelques jours après son engagement de 5 milliards de dollars envers le fabricant de puces en difficulté Intel INTC.O .

(Rédigé par Arsheeya Bajwa à Bangalore ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)

