Nvidia va investir 1 milliard de dollars dans la construction d'un centre de données d'IA dans le nord du Mexique, selon le gouverneur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia va investir un milliard de dollars pour construire un centre de données vert axé sur l'intelligence artificielle dans l'État de Nuevo Leon, dans le nord du Mexique, a déclaré mercredi le gouverneur Samuel Garcia.

Samuel Garcia a fait cette annonce dans un message vidéo téléchargé sur les médias sociaux, entouré de représentants de Nvidia.