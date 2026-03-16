Nvidia va dévoiler le futur de sa stratégie IA lors de la conférence GTC
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 16:38
La conférence annuelle des développeurs GTC de Nvidia s'ouvre lundi à San Jose, en Californie, avec une présentation inaugurale de Jensen Huang organisée dans une patinoire pouvant accueillir plus de 18 000 personnes. Le dirigeant devrait y détailler les projets matériels et logiciels du groupe face à l'évolution rapide du marché de l'intelligence artificielle. L'action Nvidia progresse de plus de 2% dans les échanges en début de séance, alors que l'entreprise reste la société cotée la plus valorisée au monde avec une capitalisation dépassant 4 300 milliards de dollars.
Au cours de cet événement de quatre jours, Nvidia devrait notamment présenter une nouvelle génération de puces d'intelligence artificielle baptisée Feynman, en référence au physicien Richard Feynman. Jensen Huang devrait également aborder les avancées du groupe dans les centres de données, la plateforme logicielle CUDA, les agents d'IA ainsi que l'intelligence artificielle physique, qui englobe notamment les robots. Les analystes attendent aussi des précisions sur Groq, dont la technologie spécialisée dans l'inférence a été acquise pour 17 milliards de dollars en décembre.
Le groupe pourrait également expliquer ses récents investissements de 2 milliards de dollars chacun dans Lumentum et Coherent, deux entreprises spécialisées dans les lasers utilisés pour transmettre des données entre puces par signaux lumineux. William Beavington, analyste chez Jefferies, explique que "les préoccupations plus générales concernant le retour sur investissement de l'IA" ne pourraient pas être compensées par "une feuille de route technologique actualisée" mais souligne tout de même que "l'amélioration des performances d'inférence devrait néanmoins constituer un point positif".
De son côté, le cabinet d'analyse de BofA compte surveiller de près trois points. "Le premier concerne la mise à jour de la feuille de route produits, avec notamment l'arrivée des GPU Feynman prévue pour 2028. Le deuxième porte sur le développement d'une large gamme de produits co-conçus et désagrégés, c'est-à-dire personnalisés selon les usages, par exemple les CPX dédiés à une phase précise de l'inférence ou les LPU optimisés pour le décodage à très faible latence. Enfin, le troisième axe concerne le développement d'optiques propriétaires pour les architectures scale-up, comme les commutateurs intégrant du CPO (co-packaged optics)."
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