Nvidia va collaborer avec des fabricants américains et européens de robots humanoïdes, en plus de la société chinoise Unitree

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O prévoit de collaborer avec des fabricants de robots humanoïdes aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud, en plus de la société chinoise Unitree, afin de construire des robots destinés aux chercheurs, selon les dirigeants de l'entreprise spécialisée dans les puces d'IA.

Après le discours d'ouverture prononcé lundi à Taïwan par le directeur général Jensen Huang, en amont du salon Computex, Nvidia a annoncé que la société collaborait avec la société chinoise Unitree, l'un des principaux fabricants de robots humanoïdes, afin de proposer une version standardisée du robot H2 d'Unitree pouvant être utilisée par les chercheurs universitaires.

Le corps du robot sera fourni par Unitree, ses mains par la société Sharpa, dont le siège est à Singapour, et le cerveau informatique de l'appareil par Nvidia. Nvidia a indiqué que des chercheurs de l'université de Stanford et de l'université de Californie à San Diego, entre autres, prévoient d'utiliser ces machines.

Unitree, dont les robots danseurs ont été la pièce maîtresse du gala de la Fête du Printemps en Chine plus tôt cette année, envisage une introduction en bourse en Chine.

Mais des législateurs américains ont affirmé qu’Unitree entretenait des liens étroits avec le gouvernement et l’armée chinoise et ont présenté un projet de loi visant à interdire l’utilisation des robots de l’entreprise par les chercheurs bénéficiant d’un financement du gouvernement américain.

Les dirigeants de Nvidia ont déclaré à Reuters que la société prévoyait de multiplier les initiatives similaires à celle avec Unitree auprès d’entreprises de robotique hors de Chine. Ils n’ont pas nommé les partenaires aux États-Unis, en Corée du Sud et en Europe et se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ces projets n’étant pas publics.

Les dirigeants de Nvidia ont déclaré que la collaboration avec Unitree visait à améliorer la cybersécurité des robots Unitree destinés aux chercheurs. Par exemple, toute mise à jour logicielle destinée aux sous-systèmes du robot devra passer par la puce de Nvidia, où l'authenticité du code pourra être vérifiée.

En intégrant directement les puces "Blackwell" de Nvidia aux châssis des robots Unitree, Nvidia, qui prévoit d'utiliser ces machines dans le cadre de ses propres recherches, apportera les mêmes fonctionnalités de sécurité que celles qu'elle utilise pour protéger les serveurs de ses centres de données, ont déclaré les dirigeants.

Ces technologies de sécurité, connues sous les noms de "secure boot" (démarrage sécurisé) et "confidential computing" (informatique confidentielle), visent à garantir que les robots ne puissent pas exécuter de code malveillant et que les données sensibles ne puissent pas être transférées hors des robots sans autorisation.