Nvidia: une série d'annonces à l'occasion du GTC à Paris information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 16:03









(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé mercredi toute une série d'initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) à l'occasion de sa conférence GTC organisée cette année à Paris, en marge du salon VivaTech.



Le groupe technologique américain a notamment annoncé qu'il collaborait actuellement avec plusieurs pays européens, ainsi qu'avec des acteurs de premier plan du secteur, en vue de développer une infrastructures d'IA basée sur sa nouvelle architecture Blackwell.



L'objectif, explique-t-il, est de renforcer la souveraineté numérique du Vieux Continent, de soutenir sa croissance économique et de faire de l'Europe un leader de la révolution industrielle portée par l'IA.



'Toute révolution industrielle démarre avec une infrastructure', a rappelé Jensen Huang, le fondateur et directeur général de Nvidia, avant sa 'keynote' prévue au Dôme de Paris, Porte de Versailles.



'L'IA est l'infrastructure essentielle de notre époque, comme l'électricité ou Internet ont pu l'être avant', a-t-il souligné par ailleurs.



D'après Nvidia, la start-up française Mistral AI travaille ainsi sur une plateforme 'cloud' complète reposant sur 18.000 de ses systèmes Grace Blackwell, avec une extension prévue courant 2026.



Cette infrastructure doit permettre aux organisations européennes de développer et de déployer rapidement des solutions d'IA basées sur les modèles de Mistral et de faciliter l'adoption d'applications 'agentiques', c'est-à-dire capables de percevoir, de planifier et d'agir de manière proactive dans des environnements complexes.



Nvidia a également annoncé la création du premier 'cloud' industriel dédié à l'IA à destination des fabricants européens, et tout particulièrement des constructeurs automobiles comme BMW, Maserati et Mercedes-Benz.



Basée en Allemagne, cette usine d'IA - basée sur quelque 10.000 processeurs graphiques GPU - a pour objectif d'accélérer les processus industriels, de la conception à la robotique, en passant par la simulation et les jumeaux numériques.



A ce titre, Nvidia et Siemens ont annoncé un renforcement de leur partenariat stratégique, avec pour ambition d'accélérer l'avènement d'une nouvelle ère d'IA industrielle et de numérisation, ouvrant la voie à l''usine du futur'.



Enfin, Nvidia a fait état d'une collaboration avec le danois Novo Nordisk en vue d'accélérer la recherche pharmaceutique à l'aide de cas d'usage innovants.



L'objectif est de développer des modèles et agents personnalisés, exploitables dès la recherche amont jusqu'au développement clinique, en tirant parti de technologies de simulation avancées de l'IA.





